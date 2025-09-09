دبي تطلق نظاماً موحداً لسجلات المرضى في دول الخليج وتعزز الرعاية الرقمية.

قال الدكتور رضا: "خلال موسم الحج، قمنا بتحميل المعلومات الطبية لحجاجنا على رمز QR صغير جدًا"، مضيفًا: "عند وصول الحاج، إذا احتاج إلى مساعدة طبية في مستشفيات السعودية، ستكون معلوماته الطبية متاحة لهم. كانت مبادرة صغيرة وبسيطة لكنها نجحت بشكل كبير. ونأمل في العام المقبل أن نطبق ذلك على عدد أكبر من الحجاج."