دبي تطلق نظاماً ذكياً يقلص زمن التفتيش الصحي للسفن بنسبة 87%

وفي مقابلة حصرية مع "خليج تايمز"، أوضح علي ثاني المهيري، استشاري في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، آلية عمل النظام قائلاً: "قبل وصول السفينة، ستكون جميع المعلومات متوفرة لدينا في النظام". ويرتبط النظام بأجهزة تتبع السفن، مما يوفر بيانات حول آخر عشرة موانئ رست فيها السفينة.