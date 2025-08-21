دبي تطلق نظاماً إلكترونياً لترخيص قوارب الزوار

يمكن لزوار دبي الآن الاستمتاع بسهولة بمياه الإمارة، بفضل خدمة ترخيص جديدة أطلقتها سلطة دبي البحرية (DMA).

ستُصدر السلطة، وهي جزء من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تراخيص قوارب ترفيهية لأولئك المرخص لهم من قبل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والولايات المتحدة، والدول الأخرى الأعضاء في المنظمة. ويغطي الترخيص السفن الترفيهية مثل الدراجات المائية (الجيت سكي) والقوارب السريعة.

عملية ترخيص سهلة عبر الإنترنت

بموجب النظام الجديد، يمكن للزوار تقديم رخصتهم الوطنية الحالية للتحقق منها عبر الإنترنت. وبمجرد التحقق من صحتها، تُصدر سلطة دبي البحرية رخصة قوارب ترفيهية محلية، مما يسمح لهم بتشغيل القوارب لأغراض الترفيه، والسياحة، والأنشطة الرياضية.

أكدت السلطة أن جميع الرخص المعترف بها دوليًا والتي تفي بالمعايير المحددة مؤهلة، مما يعزز التزام دبي بالسلامة المهنية في المجال البحري.

تتزامن هذه الخطوة مع إصدار دليل محدث ينظم ترخيص الطواقم البحرية في دبي. يحدد الدليل المتطلبات المهنية، والطبية، والفنية لتشغيل القوارب، بالإضافة إلى إجراءات التقديم، والفحص، والتجديد، وتعديل الرخص، وجميعها متاحة عبر المنصات الرقمية. كما يقدم إطارًا للاعتراف بالرخص الصادرة عن السلطات البحرية الدولية المعتمدة.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن المبادرة تعكس التزام دبي "بتوفير بيئة بحرية مرنة تسمح للزوار الدوليين بالاستمتاع بتجربة إبحار آمنة واستثنائية".