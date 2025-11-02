دبي تُطلق منطقة مواقف مدفوعة جديدة في "المدينة الأكاديمية"

أعلنت باركن عن إدخال نظام المواقف المدفوعة في مدينة دبي الأكاديمية، بعد أيام قليلة من كشفها عن منطقتين جديدتين مماثلتين في الإمارة، في استوديو سيتي بدبي وأوت سورس سيتي.
سيتم تطبيق التعرفة في مدينة دبي الأكاديمية ضمن فئة الرمز F. وأوضحت الشركة، في منشور على منصة X يوم الأحد، أنه تم تركيب لوحات إرشادية واضحة لتحديد المناطق المخصصة لذلك.
ستُطبَّق تعرفة المواقف خلال ساعات التشغيل (من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً) كما يلي:
نصف ساعة: 2 درهم
ساعة واحدة: 4 دراهم
ساعتين: 8 دراهم
ثلاث ساعات: 12 درهمًا
أربع ساعات: 16 درهمًا
خمس ساعات: 20 درهمًا
ست ساعات: 24 درهمًا
سبع ساعات: 28 درهمًا
24 ساعة: 32 درهمًا
سيكون اشتراك باركن لهذه المنطقة على النحو التالي:
شهر واحد: 315 درهمًا
3 أشهر: 840 درهمًا
6 أشهر: 1680 درهمًا إماراتيًا
سنة واحدة: 2940 درهمًا
وفي إطار الجهود الرامية إلى توفير المزيد من أماكن وقوف السيارات في الإمارة، أعلنت شركة باركن، وهي أكبر مزوّد لمرافق المواقف العامة المدفوعة في دبي، مؤخرًا عن مشروع بناء خمسة مبانٍ متعددة الطوابق لمواقف السيارات خلال العامين المقبلين، لتخفيف الازدحام في بعض أكثر المناطق التجارية ازدحامًا في دبي.
تُشغّل باركن حاليًا 3,651 موقفًا موزعة عبر مواقف سيارات متعددة الطوابق في مناطق عود ميثاء، الجعفليّة، بني ياس، نايف، الغبيبة، السطوة، والرقّة.