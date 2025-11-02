دبي تُطلق منطقة مواقف مدفوعة جديدة في "المدينة الأكاديمية"

وفي إطار الجهود الرامية إلى توفير المزيد من أماكن وقوف السيارات في الإمارة، أعلنت شركة باركن﻿، وهي أكبر مزوّد لمرافق المواقف العامة المدفوعة في دبي، مؤخرًا عن مشروع بناء خمسة مبانٍ متعددة الطوابق لمواقف السيارات خلال العامين المقبلين، لتخفيف الازدحام في بعض أكثر المناطق التجارية ازدحامًا في دبي.