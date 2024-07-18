دبي تطلق منصة لتسريع المساعدات الإنسانية في دقائق
تسمح لوحة المعلومات التي أنشأتها مؤسسة دبي الإنسانية للبلدان المتضررة من الكوارث بالتحقق من المساعدة وطلبها في دقائق معدودة فقط، بدلاً من 7 إلى 10 أيام التي كانت تستغرقها في السابق.
وفي حديثه مع صحيفة خليج تايمز ، تحدث "جوزيبي سابا"، الرئيس التنفيذي للمنظمة غير الربحية، عن المبادرة التي ستغير الحياة، قال: "لقد أنشأنا على موقعنا الإلكتروني بنكاً للبيانات اللوجستية الإنسانية، والذي كان نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها منظمات مختلفة في دبي."
وأضاف: "من خلال العمل بالتعاون مع الجمارك ووزارة الخارجية ومختلف المنظمات الأخرى، تسمح أنظمتنا لأي بلد متضرر من الكارثة بمعرفة في أي بلد يحتفظ بنوع المخزون في أقل من دقيقة، كما أنها تساعدهم على معرفة ما هي القوات الإنسانية الأقرب إليهم".
وقال جوسيبي إن جميع البلدان التي تحتاج إلى المساعدة في السابق كانت تتواصل مع الأمم المتحدة، التي ستبدأ بعد ذلك في جمع المعلومات حول المخزونات، وهي عملية قد تستغرق ما بين سبعة إلى عشرة أيام.
وقال: "النظام قيد التشغيل في دبي وإيطاليا وبنما، ونحن نعمل خطوة بخطوة لزيادة شركائنا. كما أننا على اتصال مع الحكومات التي لديها استعداداتها الخاصة في حالات الطوارئ. إذا تواصلت جميع الأنظمة مع بعضها البعض، فسنكون قادرين على اكتشاف الفجوات في الموارد وسدها وفقاً لذلك".
تعد مؤسسة دبي الإنسانية، التي كانت تُعرف سابقاً باسم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم. ويعمل في الشركة أكثر من 500 شخص من حوالي 70 جنسية يعملون على مدار الساعة، بحسب سابا.
الرد على غزة
وقال سابا إن إدارة الشؤون الإنسانية استجابت للصراع في غزة منذ بدايته. وقال: "لقد أرسلنا أكثر من 100 شحنة تحتوي على أكثر من 2000 طن من المساعدات بقيمة تقارب 20 مليون دولار (حوالي 73.5 مليون درهم) منذ بدء الصراع في أكتوبر 2023".
وأضاف: "لقد أرسلنا للملاجئ المواد الطبية والأغذية الجاهزة للأكل وصهاريج التخزين بالإضافة إلى أشياء أخرى، الوضع هناك حرج حقاً. كما أننا نقوم بإرسال أغذية مغذية خاصة للأطفال والأمهات الذين تأثروا بالمجاعة. تمر المساعدات عبر مصر وعندما تفتح الحدود من وقت لآخر نضمن مرور المساعدات الطارئة".
وبالإضافة إلى غزة، تستجيب المنظمة أيضاً للعديد من الصراعات الأخرى في المنطقة. وأضاف: "قضية السودان لا تزال مستمرة منذ فترة طويلة، والتي نسيها الناس تقريباً، والأمر نفسه مع القضايا في أفغانستان واليمن وسوريا".
وقال إن المنظمة شاركت في إرسال معدات اتصالات إلى السودان لإعادة الاتصالات في المناطق المتضررة من الحرب.
التأهب للطوارئ
وشبه سابا مستودع دبي الإنسانية في الإمارات العربية المتحدة بمتجر الحي الذي تتوفر فيه جميع الاحتياجات الأساسية. وقال: "نصنف المساعدات إلى المأوى والمياه والصرف الصحي والصحة والمواد التعليمية والغذاء وغيرها من الفئات. على سبيل المثال، لدينا الخيام وأدوات المطبخ لأولئك الذين فقدوا منازلهم. لدينا أيضاً مستلزمات النظافة وأقراص لجعل المياه نظيفة لأغراض الشرب ووحدات تنقية المياه والمراحيض والأطقم الطبية والكثير من الأشياء الأخرى اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ. كما قمنا بإنشاء مستودعات مؤقتة في هذه الأماكن لتخزين المساعدات التي تأتي من مختلف البلدان".
وقال إن وجود المركز في دبي زاد من القدرة على الوصول إلى مناطق مختلفة. وقال: "من دبي، يمكنك الوصول إلى ثلثي سكان العالم في بضع ساعات بالطائرة. وهذا يضمن استجابة سريعة لمعظم المناطق بما في ذلك جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا. كما أن لدينا شبكة جوية تضم جميع شركات الطيران الرائدة في البلاد بالإضافة إلى الموانئ المتاحة لنا".
تستضيف مؤسسة دبي الإنسانية أكثر من 80 منظمة مختلفة، بما في ذلك 11 منظمة تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وغيرها من المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
البروتوكول
عندما تحدث حالة طوارئ، فإن البروتوكول ينص على أن الدولة المتضررة يجب أن تطلب المساعدة، وهو ما يسمى أيضاً بالنداء الدولي. وقال: "بمجرد حدوث ذلك، أُرسل رسالة عبر الواتساب وأَسأل الأطراف المختلفة كيف يمكننا تقديم الدعم وما هي المعلومات التي لدينا بشأن الحادث، ثم بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا، يتم تقييم احتياجات البلاد وحشد المساعدات اللازمة".
وقال إنه مع تغير المناخ، يتزايد عدد الكوارث الطبيعية. وأضاف أن "عدد العمليات تتزايد". "نحن نساهم أيضاً في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تقليل بصمتنا الكربونية. ونريد أيضاً تحسين المساعدات الإنسانية وجعلها أكثر استدامة. أكثر من 10 بالمائة من الوزن الذي ننقله يكون في عبوات. لقد كنا نتطلع إلى جعل هذه العبوة أكثر صداقة للبيئة وتجنببنا المواد البلاستيكية.
وقال إن العمليات المتزايدة جلبت معها أيضاً مشكلات تتعلق بالتمويل. وقال: "في العادة، كانت حكومات العالم هي أول من يساهم. لكننا الآن نتواصل أيضاً مع الجهات الخيرية والشركات الخاصة الأخرى، نحن لا نريد أموالهم فقط. نريدهم أن يتبرعوا بوقتهم وأن يكونوا جزءاً من العمل الإنساني. كما نريد أن يكون رواد الأعمال الشباب معنا حتى نتمكن من إعداد جيل من القادة الشباب الذين يناصرون هذه القضية".