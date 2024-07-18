دبي تطلق منصة لتسريع المساعدات الإنسانية في دقائق

وقال جوسيبي إن جميع البلدان التي تحتاج إلى المساعدة في السابق كانت تتواصل مع الأمم المتحدة، التي ستبدأ بعد ذلك في جمع المعلومات حول المخزونات، وهي عملية قد تستغرق ما بين سبعة إلى عشرة أيام.