دبي تطلق معايير جديدة لضمان سلامة واستدامة مبانيها

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قانوناً جديداً بشأن جودة وسلامة المباني في دبي. حيث يهدف القانون إلى ضمان جودة وسلامة واستدامة المباني في الإمارة من خلال الحفاظ على السلامة الإنشائية، وضمان الصيانة الدورية، ودعم التشغيل الآمن لجميع الأنظمة.