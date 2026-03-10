دبي تطلق معايير جديدة لضمان سلامة واستدامة مبانيها

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قانوناً جديداً بشأن جودة وسلامة المباني في دبي. حيث يهدف القانون إلى ضمان جودة وسلامة واستدامة المباني في الإمارة من خلال الحفاظ على السلامة الإنشائية، وضمان الصيانة الدورية، ودعم التشغيل الآمن لجميع الأنظمة.
كما يسعى القانون إلى تعزيز راحة السكان، والحد من الحوادث، وحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الهوية العمرانية للإمارة.
أهداف القانون:
ضمان مبانٍ عالية الجودة وآمنة ومستدامة من خلال حماية السلامة الإنشائية.
إلزامية إجراء الصيانة الدورية لدعم التشغيل الآمن لجميع أنظمة المباني.
تعزيز راحة السكان مع الحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.
الحفاظ على الهوية العمرانية والطابع المعماري لدبي.
وقد كُلفّت بلدية دبي بالإشراف على سلامة المباني من خلال نظام رقمي، وقاعدة بيانات موحدة، وعمليات تفتيش دورية.
