دبي تطلق مسحاً شاملاً لتوجيه استراتيجيات التنمية المجتمعية

وأضاف: "يُعتبر هذا المسح الاجتماعي الثامن في دبي امتداداً لمسيرة حافلة بالنجاح، حيث أثبتت المسوحات السابقة دورها المحوري في توجيه جهود التنمية المجتمعية، من خلال صياغة برامج ومبادرات وسياسات اجتماعية فعّالة، تُلبي تطلعات أفراد المجتمع وتحقق أهدافنا الاستراتيجية. ونهدف من خلال هذا المسح إلى تقييم أثر التحول الرقمي على جودة الحياة، وتوفير رؤى عملية لدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي تركز على تعزيز السعادة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع".