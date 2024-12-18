دبي تطلق مسحاً شاملاً لتوجيه استراتيجيات التنمية المجتمعية
ستشرع الجهات المعنية بدبي في القيام بعملية مسح اجتماعي شامل، تهدف إلى استكشاف واقع الأسر الإماراتية والمقيمة، إلى جانب سكان المساكن الجماعية ومساكن العمال.
ويهدف هذا المسح إلى توفير "بيانات شاملة تعكس بشكل دقيق الواقع الاجتماعي داخل الإمارة".
وستنطلق عملية جمع البيانات للمسح الاجتماعي في دبي بتاريخ 17 ديسمبر 2024، وتستمر حتى 4 مارس 2025، حيث تتولى هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تنفيذ المسح من خلال الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية، ويستهدف عينة تضم 5100 أسرة موزعة على مختلف مناطق الإمارة.
ويسعى هذا المسح إلى بناء "قاعدة بيانات قوية" حول المشهد الاجتماعي في دبي، وذلك لتوجيه تطوير الاستراتيجيات والبرامج والسياسات.
وقال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع: "يُعدّ المسح الاجتماعي في دبي خطوة محورية نحو فهم أعمق للواقع الاجتماعي، ورصد دقيق لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع".
وأضاف: "يُعتبر هذا المسح الاجتماعي الثامن في دبي امتداداً لمسيرة حافلة بالنجاح، حيث أثبتت المسوحات السابقة دورها المحوري في توجيه جهود التنمية المجتمعية، من خلال صياغة برامج ومبادرات وسياسات اجتماعية فعّالة، تُلبي تطلعات أفراد المجتمع وتحقق أهدافنا الاستراتيجية. ونهدف من خلال هذا المسح إلى تقييم أثر التحول الرقمي على جودة الحياة، وتوفير رؤى عملية لدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي تركز على تعزيز السعادة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع".
ودعت عفاف بوعصيبة، المديرة التنفيذية لقطاع عمليات البيانات والإحصاء في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الأسر إلى المشاركة الفعّالة في المسح، وتقديم إجابات دقيقة وشاملة، مؤكدةً أن جميع البيانات التي سيتم جمعها ستُستخدم حصرياً لأغراض التقييم والتطوير، مع الالتزام الكامل بمعايير الخصوصية والسرية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها".