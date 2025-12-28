دبي تطلق "مسار الأشبال"..أول وجهة للدراجات من نوعها للأطفال في الشرق الأوسط

في خطوة تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للرفاهية وجودة الحياة، أعلنت بلدية دبي عن تدشين "مسار الأشبال" للدراجات الهوائية في منطقة "مشرف هَب" بحديقة مشرف الوطنية. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط المخصص حصرياً للأطفال، مما يضيف بعداً جديداً لسياحة المغامرات العائلية في الإمارة.
استراتيجية دبي 2040: الإنسان أولاً
يأتي إطلاق المسار تجسيداً عملياً لاستراتيجية الحدائق والتشجير في دبي 2040، التي تهدف إلى تحويل المساحات الخضراء إلى بيئات صحية وشاملة تضع احتياجات السكان في مقدمة أولوياتها. ويسعى المشروع إلى تقديم حلول ترفيهية مبتكرة تستجيب لمتطلبات المجتمع وتعزز من الترابط الأسري في أحضان الطبيعة.
مغامرة تعليمية في غابة الغاف
تم تصميم المسار ليمتد على مسافة 1.5 كيلومتر وسط واحدة من أكبر غابات أشجار الغاف الطبيعية، وهو مخصص للفئات العمرية دون سن 12 عاماً. ولا تقتصر أهمية المسار على الجانب الترفيهي، بل صُمم ليكون "منظومة مغامرات" تطور مهارات الطفل الحركية عبر عناصر تفاعلية تشمل:
مسارات التوازن وأقواس التحكم: لتعزيز الثبات والقدرة على توجيه الدراجة.
المنحدرات الخشبية والمنعطفات المائلة: لتعليم الحفاظ على الزخم والالتفاف الآمن.
التضاريس المتنوعة: مثل المناطق الصخرية والجذوع المتدحرجة التي ترفع مستوى الرشاقة.
تكامل عائلي وخدمات شاملة
وبفضل موقعه الاستراتيجي في "مشرف هَب"، يتيح المسار للعائلات قضاء وقت ممتع وتجربة رياضية متكاملة؛ حيث يمكن للمحترفين والكبار استخدام المسارات الجبلية المخصصة لهم، بينما يستمتع الأطفال بخصوصية وأمان في مسارهم الجديد. كما يضم الموقع مرافق خدمية متكاملة تشمل:
منافذ للأطعمة الصحية.
مركزاً لتأجير الدراجات (مع إمكانية إحضار الدراجات الخاصة).
مسجداً ومرافق عامة لضمان راحة الزوار.
رؤية بلدية دبي
وفي هذا السياق، أكد محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية بالإنابة، أن "مسار الأشبال" هو استجابة فعلية لنبض المجتمع، مشيراً إلى أن بلدية دبي تهدف من خلال هذه المبادرات إلى دمج مفاهيم المغامرة بالسلامة والتعلم، لخلق بيئة جاذبة تدعم مخطط دبي الحضري وتكرس أنماط الحياة الصحية.
معلومات تهم الزوار:
الموقع: "مشرف هَب" – حديقة مشرف الوطنية.
ساعات العمل: يومياً من شروق الشمس حتى غروبها.
التكلفة: الدخول والمشاركة مجانية لجميع الزوار.