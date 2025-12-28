دبي تطلق "مسار الأشبال"..أول وجهة للدراجات من نوعها للأطفال في الشرق الأوسط

وفي هذا السياق، أكد محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية بالإنابة، أن "مسار الأشبال" هو استجابة فعلية لنبض المجتمع، مشيراً إلى أن بلدية دبي تهدف من خلال هذه المبادرات إلى دمج مفاهيم المغامرة بالسلامة والتعلم، لخلق بيئة جاذبة تدعم مخطط دبي الحضري وتكرس أنماط الحياة الصحية.