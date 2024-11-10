دبي تطلق مسابقة "بيت المستقبل"بجوائز مليون درهم
إلى المهندسين المعماريين والمصممين في مختلف أنحاء العالم، إليكم النسخة الثانية من مسابقة "بيت المستقبل" لتصميمات منازل مبتكرة وجمالية وقابلة للتكيف مع متطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة.
أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وبرنامج الشيخ زايد للإسكان عن إطلاق المسابقة يوم السبت.
وتضع المسابقة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة "بيلدنر"، معايير واضحة، حيث يجب أن تحترم التصاميم التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن تتحمل التغيرات البيئية، وتستخدم مواد مستدامة، وتشمل ثلاث غرف نوم على الأقل، وأن تكون قابلة للتوسعة، كل ذلك ضمن ميزانية قدرها 800 ألف درهم.
الجوائز: سيحصل الفائز على 500 ألف درهم، والوصيف 200 ألف درهم، والوصيف الثاني 100 ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح جائزة فئة خاصة بقيمة 200 ألف درهم لأفضل تصميم مبتكر باستخدام مواد بناء مستدامة.
وبموجب اتفاقية الشراكة، سيشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على تنفيذ مسابقة «بيت المستقبل» بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
وفي الوقت نفسه، سيعمل برنامج الشيخ زايد للإسكان على تنفيذ التصاميم المشاركة المختارة في مشاريع الإسكان المستقبلية، وتقديم الدعم الفني والهندسي لها، كما سيتم عرض التصاميم الفائزة على منصة دارك للمواطنين الراغبين في بناء منازلهم الخاصة، مما يوفر عليهم الكثير من التكاليف والوقت.
وحظيت النسخة الأولى من مسابقة «بيت المستقبل» التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان باهتمام عالمي كبير، حيث تلقت 3500 فكرة مبتكرة من 140 دولة.
تستمر عملية تقديم الطلبات للمسابقة حتى 2 يونيو 2025، على الموقعين الإلكترونيين https://houseofthefuture.ae وhttps://architecturecompetitions.com/houseofthefuture2.