دبي تطلق مسابقة "بيت المستقبل"بجوائز مليون درهم

إلى المهندسين المعماريين والمصممين في مختلف أنحاء العالم، إليكم النسخة الثانية من مسابقة "بيت المستقبل" لتصميمات منازل مبتكرة وجمالية وقابلة للتكيف مع متطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وبرنامج الشيخ زايد للإسكان عن إطلاق المسابقة يوم السبت.