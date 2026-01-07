دبي تطلق مبادرة "ستر" بـ 10 ملايين درهم لدعم المتعثرين إيجارياً

ومن المتوقع أن تحقق المبادرة أثراً اجتماعياً بعيد المدى، حيث ستسهم في الإفراج عن 111 مستأجراً متعثراً، وتسوية 187 قضية تنفيذية، وتقديم الدعم لـ 232 أسرة مستحقة. وتهدف مبادرة "ستر"، التي تمتد طوال عام 2026، إلى الإفراج عن الأفراد المحتجزين في قضايا متعلقة بالإيجارات، وتسوية الالتزامات المالية، ومساعدة مركز فض المنازعات الإيجارية على إغلاق أكبر عدد ممكن من ملفات التنفيذ.