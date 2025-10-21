دبي تطلق عقد ذهب مقوم بالدرهم لجذب المستثمرين العالميين

تستعد بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) لإطلاق عقد ذهب مقوم بالدرهم كجزء من جهودها لتعزيز دور الإمارات في تجارة المعادن الثمينة عالمياً، وفقاً لما صرح به أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، في مقال لصحيفة "الخليج تايمز".

وقال بن سليم، الذي يرأس أيضاً بورصة دبي للذهب والسلع، إن العقد المقترح، الذي يخضع لموافقات من المصرف المركزي الإماراتي وهيئة الأوراق المالية والسلع، سيكون قابلاً للتسليم الفعلي ومتاحاً في صيغتي العقود الفورية والعقود الآجلة الشهرية التي تمتد حتى 12 شهراً.

وأوضح بن سليم أن "العقد الجديد سيخفف من المخاطر الجيوسياسية ومخاطر التداول بالدولار الأمريكي المرتبطة بالأسواق الأجنبية، مع السماح للمشاركين المحليين بالتداول بالعملة الوطنية لدولة الإمارات".

وأضاف: "إنه يدعم أيضاً الاستراتيجية الأوسع لدولة الإمارات لتدويل أسواقها المالية، وتعميق سيولة الدرهم، وتعزيز دور الدرهم في تسويات تجارة السلع الإقليمية."

تداول على مدار الساعة ومعيار إقليمي

تخطط بورصة دبي للذهب والسلع أيضاً لإطلاق عقد يومي للذهب المرجعي (Benchmark Gold Contract)، على غرار تلك الصادرة عن رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA) وبورصة شنغهاي للذهب.

وأشار بن سليم إلى أن هذا المعيار المرجعي، المدعوم بالمنظومة المتكاملة للبورصة، سيوفر للمتداولين سعراً مرجعياً ذا صلة إقليمياً وهامشاً أضيق. وأكد أن المعيار الجديد سيتوافق مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لضمان الشفافية ومنع التلاعب بالسوق، مما سيساعد في بناء ثقة السوق وجذب المستثمرين العالميين.

ولتعزيز انتشارها العالمي، تراجع البورصة وذراعها للمقاصة (مؤسسة دبي لمقاصة السلع) خططاً لتمديد ساعات التداول، لتبدأ مع هونغ كونغ وتنتهي مع نيويورك، مع الانتقال إلى نظام التسوية في نفس اليوم للعقود المادية لجعل التداول أسرع وأكثر كفاءة.

وكتب بن سليم أن "نافذة التداول المستمرة على مدار الساعة هذه ستجعل بورصة دبي للذهب والسلع ميزة تنافسية فريدة مقارنة بأسواق مثل "كوميكس" (COMEX)، مما يوفر تسعيراً مستمراً وفرصاً للتحوط عبر المناطق الزمنية".

وأكد أن جميع العقود التي تتم تسويتها فعلياً، بما في ذلك العقود الآجلة الجديدة المقومة بالدرهم، سيتم تسليمها مباشرة إلى خزائن مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، مما يجمع بين التسوية المادية والمالية تحت سقف واحد.

تأسست بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2005، ونمت لتصبح أكبر بورصة للمشتقات المالية في الشرق الأوسط، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 30% في متوسط حجم التداول اليومي في النصف الأول من عام 2025.

ومع تجاوز أسعار الذهب الآن 4,000 دولار للأوقية والقواعد الجديدة التي تشترط تخزين جميع سبائك الذهب في خزائن معتمدة من مركز دبي للسلع المتعددة، قال بن سليم إن البورصة "مستعدة لدخول عصر جديد من التجارة العالمية" مدفوعاً بالتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسيولة أقوى، وكفاءة أكبر