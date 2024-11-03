دبي تطلق دليلاً تفاعلياً جديداً للاحتفال بالمناسبات الوطنية
أطلقت "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً تفاعلياً جديداً يدعو المواطنين والمقيمين والزوار لاستكشاف مجموعة نابضة بالحياة من الفعاليات والأنشطة التي تقام للاحتفال بالمناسبات الوطنية الرئيسية من يوم العلم يوم الأحد 3 نوفمبر إلى عيد الاتحاد يوم الاثنين 2 ديسمبر، بالإضافة إلى حملة #زايد_وراشد.
ويسلط الدليل الضوء على مجموعة واسعة من الاحتفالات الوطنية التي تقام في المباني الكبرى ومراكز التسوق والمعالم الرئيسية، مما يوفر للمجتمع الفرصة لاستكشاف التراث الثقافي والتاريخي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة وروحها الوطنية النابضة بالحياة.
وقالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "يأتي الدليل الأخير الذي أصدره براند دبي في إطار سلسلة من المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة تقدم تجارب احتفالية استثنائية للمقيمين والزوار على حد سواء. وهدفنا هو توفير دليل شامل يغطي جميع الفعاليات والأنشطة المثيرة التي تجسد روح الوحدة والفخر الوطني. ونحن نعتقد أن هذه الاحتفالات الوطنية ستعزز مشاركة المجتمع في التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتلهم الفخر بإنجازاتنا وتطلعاتنا المشتركة للمستقبل.."
يعد هذا الموسم بمجموعة رائعة من التجارب للمجتمع والزوار، حيث تنبض المدينة بالحياة مع الاحتفالات الوطنية النابضة بالحياة التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص تحت مظلة حملة #زايد_وراشد. من عروض الألعاب النارية المبهرة إلى العروض الموسيقية والثقافية الإماراتية التقليدية، يسلط الدليل الضوء على الأحداث التي تكرم التراث الإماراتي وتحتفل بعيد الاتحاد الثالث والخمسين ويوم العلم الإماراتي.
ويسلط الدليل الضوء أيضًا على المعارض التي تقدم رحلة غنية عبر تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق التي تعرض الحرف التقليدية. ويتضمن تفاصيل الحدائق العامة التي ستنبض بالحياة مع احتفالات عيد الاتحاد، مما يخلق مساحات صديقة للعائلة للمجتمعات للتجمع في وحدة. بالإضافة إلى ذلك، تضيف حديقة العلم الشهيرة في جميرا براخ، أم سقيم 2، إلى الأجواء الاحتفالية بتكريمها الخلاب للفخر الوطني. مع كل ركن من أركان دبي الصاخبة بالنشاط، يعد هذا الموسم بخلق ذكريات دائمة وتعميق الروابط بالتراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف حملة #زايد_وراشد، التي تم إطلاقها بالتعاون مع 16 جهة حكومية وشبه حكومية ومن القطاع الخاص، إلى تسليط الضوء بشكل إبداعي على الفعاليات والأنشطة الوطنية النابضة بالحياة التي ستقام في دبي من الأحد 3 نوفمبر إلى الاثنين 2 ديسمبر.
ويمكن الاطلاع على الدليل المتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية عبر الرابط التالي: https://dubaidestinations.ae/-/media/2024/november/02-11/01/national-month-festivities.pdf