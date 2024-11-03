دبي تطلق دليلاً تفاعلياً جديداً للاحتفال بالمناسبات الوطنية

ويسلط الدليل الضوء أيضًا على المعارض التي تقدم رحلة غنية عبر تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق التي تعرض الحرف التقليدية. ويتضمن تفاصيل الحدائق العامة التي ستنبض بالحياة مع احتفالات عيد الاتحاد، مما يخلق مساحات صديقة للعائلة للمجتمعات للتجمع في وحدة. بالإضافة إلى ذلك، تضيف حديقة العلم الشهيرة في جميرا براخ، أم سقيم 2، إلى الأجواء الاحتفالية بتكريمها الخلاب للفخر الوطني. مع كل ركن من أركان دبي الصاخبة بالنشاط، يعد هذا الموسم بخلق ذكريات دائمة وتعميق الروابط بالتراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.