دبي تطلق خطة شاملة لتعزيز جودة الحياة وتوفير 15 ألف وظيفة جديدة

وافق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على مجموعة من السياسات التي تهدف إلى جعل الإمارة واحدة من أكثر المدن جمالاً وملاءمة للعيش وصحة في العالم.
من زيادة المساحات الخضراء إلى بناء مدارس ميسورة التكلفة والكشف المبكر عن السرطان، تشمل هذه المبادرات جميع جوانب الرفاهية في حياة السكان.
تمت الموافقة على الخطط خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عُقد ضمن اجتماعات الحكومة السنوية لدولة الإمارات لعام 2025.
تشمل المشاريع ما يلي:
استراتيجية الحدائق العامة والمساحات الخضراء
مبادرة مواهب الطيران 33
السياسة لتوسيع وتعزيز المدارس الميسورة التكلفة
الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة 2033
تأسيس محكمة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس
توسيع خدمات الرعاية الصحية للكشف المبكر
ترأس الاجتماع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.
تتضمن استراتيجية الحدائق العامة والمسطحات الخضراء أكثر من 800 مشروع، من بينها إنشاء 310 حدائق جديدة، وتطوير 322 حديقة قائمة، و120 مساحة مفتوحة جديدة، وأكثر من 70 طريقاً مزخرفاً بالأشجار، بالإضافة إلى 14 مشروعاً تقنياً.
تهدف الاستراتيجية إلى رفع عدد زيارات الحدائق السنوية في دبي إلى 95 مليون زيارة بحلول عام 2040، وزيادة عدد الأشجار ثلاثة أضعاف، وتوفير 187 كيلومتراً مربعاً من المساحات الخضراء، بمعدل 11 متراً مربعاً للفرد — واستخدام مياه معاد تدويرها بنسبة 100 في المئة للري.
كما يعزز المشروع أنماط الحياة الصحية، ويهدف إلى أن يعيش 80 في المئة من سكان دبي على بُعد خمس دقائق سيراً على الأقدام من حديقة أحيائهم، وعلى بُعد عشر دقائق بالدراجة من الحديقة الأقرب على مستوى المنطقة.
وافق المجلس أيضاً على مبادرة كفاءات الطيران 33، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية لصناعة الطيران. وتسعى المبادرة إلى ضمان جاهزية دبي وكفاءتها الفنية والتكنولوجية لتقديم عمليات تشغيلية عالمية المستوى في مطاراتها، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي.
تشمل الأهداف الرئيسية للمبادرة زيادة توطين الوظائف القيادية والتشغيلية، وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل، وأكثر من 4 آلاف فرصة تدريب وتطوير مهارات، وإبرام أكثر من 30 شراكة استراتيجية مع شركات الطيران ضمن شبكة كفاءات الطيران 33.
وتسهم هذه المبادرة في تحقيق الرؤية الأوسع لمضاعفة اقتصاد دبي، وجذب استثمارات تصل إلى 650 مليار درهم، وإضافة 65 ألف مواطن إماراتي إلى القطاع الخاص.
وافق المجلس على سياسة توسيع وتعزيز المدارس الخاصة عالية الجودة والميسورة التكلفة، دعماً لتطلعات دبي في تصنيفها ضمن أفضل عشر مدن عالمياً في جودة التعليم، انسجاماً مع استراتيجية دبي للتعليم 2033.
تهدف السياسة إلى جذب نحو 60 مدرسة جديدة ميسورة التكلفة بحلول عام 2033، مما يضيف ما يقارب 120 ألف مقعد دراسي جديد. كما تتضمن حوافز لتقليل الرسوم الحكومية وتشجيع المستثمرين على إنشاء مدارس خاصة جديدة بتكاليف ميسورة، بما في ذلك خفض تكاليف تأجير الأراضي.
كما وافق المجلس على الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة 2033 التي أعدها مجلس دبي الرياضي وتهدف إلى جعل دبي العاصمة الرياضية الأولى في العالم.
تركز الخطة على جذب الفعاليات الدولية، ودعم الأندية الرياضية، وتطوير المواهب، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية. وتشمل 19 برنامجاً و75 مبادرة تغطي 17 رياضة ذات أولوية، مستهدفة جميع فئات المجتمع، وخاصة فئة الشباب وأصحاب الهمم.
يسهم مشروع إنشاء محكمة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس في تنظيم قضايا إعادة الهيكلة المالية وطلبات الإفلاس.
يركز المشروع على جذب الاستثمارات، ومساعدة التجار والشركات على تسوية ديونهم دون الحاجة إلى تصفية الأصول، وحماية حقوق الدائنين من خلال إعادة الجدولة والسداد وضمان استمرار الأعمال مع الحفاظ على العدالة.
ويهدف إلى تعزيز موقع دبي ضمن المراكز المالية الثلاثة الأولى في العالم.
في إطار تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل عشر مدن عالمياً في متوسط العمر الصحي، وافق المجلس على مشروع توسيع خدمات الرعاية الصحية للكشف المبكر للمواطنين الإماراتيين. ويهدف إلى الحد من الأمراض المزمنة التي تمثل حالياً 52 في المئة من أسباب الوفيات.
يسعى المشروع إلى رفع معدل الكشف المبكر عن سرطان القولون بنسبة 40 في المئة، وزيادة خدمات التطعيم بنسبة 50 في المئة، وتحقيق رضا المرضى بنسبة تزيد على 90 في المئة عن خدمات الكشف المبكر، وتقليص فترات انتظار المواعيد إلى سبعة أيام أو أقل.