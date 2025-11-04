دبي تطلق خطة شاملة لتعزيز جودة الحياة وتوفير 15 ألف وظيفة جديدة

كما يعزز المشروع أنماط الحياة الصحية، ويهدف إلى أن يعيش 80 في المئة من سكان دبي على بُعد خمس دقائق سيراً على الأقدام من حديقة أحيائهم، وعلى بُعد عشر دقائق بالدراجة من الحديقة الأقرب على مستوى المنطقة.