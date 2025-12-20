دبي تطلق خدمة للتبرعات عبر العملات المشفرة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن إطلاق خدمة جديدة يمكن من خلالها تقديم التبرعات بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية.
بموجب الخدمة الجديدة، ستقوم الدائرة بتنظيم الأنشطة المتعلقة بجمع التبرعات المرتبطة بالأصول الافتراضية، والتي تهدف إلى حماية أموال المتبرعين، وتعزيز الشفافية، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المعتمدة.
بالنسبة للجمعيات الخيرية التي تسعى لاعتماد الخدمة، نظمت الدائرة أيضًا سلسلة من ورش العمل التمهيدية لتوضيح الإجراءات والمتطلبات التشغيلية.
قال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة: “ندعو الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الإمارة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص مبدئي لممارسة هذا النشاط، لضمان تقديم الخدمة في بيئة آمنة ومنظمة تتماشى مع توجهات دبي المستقبلية.”
ستُمكّن الخدمة الجديدة الجمعيات الخيرية في دبي من تلقي التبرعات بطرق متنوعة تلبي احتياجات المتبرعين.