دبي تطلق خدمة للتبرعات عبر العملات المشفرة

قال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة: “ندعو الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الإمارة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص مبدئي لممارسة هذا النشاط، لضمان تقديم الخدمة في بيئة آمنة ومنظمة تتماشى مع توجهات دبي المستقبلية.”