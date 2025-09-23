دبي تطلق جائزة بقيمة مليون دولار لأفلام الذكاء الاصطناعي

أعلنت دبي رسمياً فتح باب استقبال المشاركات في أكبر جائزة عالمية مخصصة للأفلام القصيرة المنتجة بالذكاء الاصطناعي، إذ تبلغ قيمتها مليون دولار، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال قمة "مليار متابع" المزمع عقدها في يناير 2026. وتم تحديد آخر موعد للتقديم في 20 نوفمبر.
تشترط المسابقة أن تكون مدة الفيلم من 7 إلى 10 دقائق، مع إنتاج ما لا يقل عن 70% منه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجيميني من غوغل مثل Veo وImagen وFlow. وتم تحديد موضوعين رئيسيين:
إعادة كتابة الغد (قصص تستكشف المستقبل بلمسة إيجابية)
الحياة السرية (للقصص غير المروية أو المخفية التي يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تصورها)
أُعلن عن إطلاق الجائزة يوم الثلاثاء في "مقر المبدعين" ببرج الإمارات، بحضور سعادة سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وسعادة عاليا الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ومديرة قمة المليار متابع، و نجيب جرار، المدير الإقليمي للمنتجات والتسويق في غوغل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت الحمادي: "هذه الجائزة تمثل الخطوة الأولى لإظهار ما يمكن تحقيقه عندما يلتقي الإبداع بالذكاء الاصطناعي. نريد أن نشاهد قصصاً لم يكن من الممكن روايتها بالطرق التقليدية، يتم إحياؤها عبر الذكاء الاصطناعي".
الجائزة مفتوحة أمام المشاركين على مستوى العالم، لكنها مخصصة حصراً لصناع المحتوى الأفراد النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب تقديم العمل باسم شخص واحد، مع السماح لفرق العمل بالدعم خلال مرحلة الإنتاج. يمكن لكل مشارك تقديم أكثر من فيلم، حتى لو تنوعت في الأنواع الأدبية.
يمكن تقديم المشاركات بأي لغة، شريطة أن تتضمن ترجمة باللغة الإنجليزية. وعلى المشاركين تحميل أفلامهم كفيديوهات غير مدرجة على يوتيوب والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للقمة.
وفقاً لجرار، ستُقيَّم الأعمال استناداً إلى أربعة محاور رئيسية:
السرد القصصي: وضوح التسلسل السردي، بناء الشخصيات، الحوارات أو المونولوجات، والتأثير العاطفي.
الإبداع والجماليات: أصالة الفكرة، الاتساق في الأسلوب البصري والنغمة، الجودة السينمائية والأجواء، والاستخدام الإبداعي لتعبيرات الوجوه.
التنفيذ الفني: جودة الصوت، وضوح الترجمة النصية، وسلاسة الانتقالات.
الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي: الشفافية بشأن الأدوات المستخدمة، تجنّب المحتوى المنحاز أو المضلل، وإمكانية تقديم ملفات مفتوحة عند الطلب.
وقال جرار: "نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يعزز الإبداع ويدعم صناع المحتوى. هذه الجائزة تمنح المبدعين فرصة لتوسيع حدود الخيال عبر أدوات جيميني ومشاركة قصصهم مع العالم".
وأضاف: "كلما كانت التعليمات النصية أكثر وصفاً، كانت النتائج أفضل". وأكد أن المخرج يظل هو صانع القرار: "أنت تتحكم في التعبير البصري، والزوايا، والأجواء. الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الإبداع، بل يفاقمه".
23 سبتمبر 2025 – فتح باب المشاركة
20 نوفمبر 2025 – الموعد النهائي للتقديم
5 ديسمبر 2025 – إعلان القائمة القصيرة (أفضل 10)
10-15 ديسمبر 2025 – التصويت الجماهيري للأفلام المرشحة
10 يناير 2026 – عرض أول للأفلام الخمسة المتأهلة في القمة
11 يناير 2026 - إعلان الفائز بجائزة المليون دولار
وأكدت الحمادي أن الأفلام العشرة المرشحة ستخضع لتصويت جماهيري في ديسمبر، مضيفةً: "نريد مشاركة جماهيرية وتفاعلاً مع هذه المبادرة. سيُعرض أفضل خمسة أفلام لأول مرة في 10 يناير، على أن يعلن الفائز في اليوم التالي".
قال سعادة سعيد العطر:" إن هذه المبادرة تعكس التزام الإمارات طويل المدى بالذكاء الاصطناعي، بدءاً من تدريسه في المدارس وصولاً إلى تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017. وأضاف: "من الطبيعي أن تحتضن الإمارات مثل هذه المبادرة العالمية. هذه الجائزة رسالة بأن الإبداع أصبح متاحاً للجميع. فطفل في أفريقيا بجهاز كمبيوتر محمول وأدوات مناسبة يمكنه إنتاج فيلم يحرك القلوب والعقول".
وأوضح المنظمون أن الجائزة تتماشى مع شعار القمة "المحتوى من أجل الخير"، مؤكدةً على الدور المتنامي للأفلام القصيرة في إيصال رسائل مؤثرة، وعلى دور التكنولوجيا في تمكين أشكال إبداعية جديدة.
وأشار جرار إلى أن المسابقة تبني على عمل غوغل الطويل في مجال الذكاء الاصطناعي على مدى 25 عاماً. قائلاً: "لقد كان الذكاء الاصطناعي جزءاً من كل منتج تقريباً من منتجات غوغل، من الترجمة الفورية حتى ميزة تصفية البريد العشوائي في "جي ميل"، وصولاً لنتائج البحث عبر الإنترنت".
وتابع: "في السنوات الأخيرة، قرّبنا الذكاء الاصطناعي أكثر إلى الناس. عند إطلاقنا "Bard"، الذي بات يُسمى الآن "جيميني"، شاهدنا كيف استخدمه صناع المحتوى لابتكار أفكار، وكتابة نصوص، بل وحتى بناء قصص متكاملة. ومن خلال هذه الجائزة، نطمح لعرض الإمكانات الهائلة التي تتحقق عندما يجمع صانعو المحتوى بين خيالهم وأدوات جيميني".
وأكد أن المشاركات يجب أن تعتمد جيميني كمنصة الذكاء الاصطناعي الأساسية. "يمكن الجمع بين مشاهد حقيقية إذا ساعدت القصة، كما يمكن الاستعانة بأدوات أخرى في التحرير أو الصوت، ولكن الشرط الأساسي أن يكون الجزء الأكبر من الفيلم منتجاً عبر جيميني".
إلى جانب الجائزة، ستشهد القمة إطلاق برنامج "Creators Ventures"، وهو برنامج هجين للبناء وتسريع الأعمال بقيمة 50 مليون درهم لدعم وتمويل رواد الأعمال في المحتوى، إضافة إلى جناح "سوق المبدعين" الذي سيعرض ابتكارات الشركات الناشئة.
يُذكر أن قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ستُعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في كل من أبراج جميرا الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بمشاركة أكثر من 400 متحدث، يتابعهم ما يزيد على ثلاثة مليارات شخص حول العالم.