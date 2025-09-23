دبي تطلق جائزة بقيمة مليون دولار لأفلام الذكاء الاصطناعي

قال سعادة سعيد العطر:" إن هذه المبادرة تعكس التزام الإمارات طويل المدى بالذكاء الاصطناعي، بدءاً من تدريسه في المدارس وصولاً إلى تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017. وأضاف: "من الطبيعي أن تحتضن الإمارات مثل هذه المبادرة العالمية. هذه الجائزة رسالة بأن الإبداع أصبح متاحاً للجميع. فطفل في أفريقيا بجهاز كمبيوتر محمول وأدوات مناسبة يمكنه إنتاج فيلم يحرك القلوب والعقول".