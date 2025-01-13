دبي تطلق برنامجاً لدعم التوازن بين العمل والحياة للعائلات
تشمل الخيارات التي يتم استكشافها كجزء من برنامج عائلي تم الإعلان عنه في دبي هذا الشهر، خيارات العمل من المنزل خلال الفترات العائلية الحرجة ووضع جداول زمنية مخصصة لدعم التوازن بين العمل والحياة.
وقال مسؤول كبير في برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة لصحيفة خليج تايمز إن البرنامج يستكشف ترتيبات مرنة إضافية تتماشى مع أولويات الأسرة.
وأكد حريز المر، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم وخدمات المجتمع في هيئة تنمية المجتمع، أنه تم تطبيق إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام، والعمل عن بعد يوم الجمعة للأمهات الجدد، لموظفي القطاع الحكومي في دبي.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة الموظفين من هذه المزايا، قال: "يمكن للموظفين التقدم بطلب للحصول على إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام من خلال أقسام الموارد البشرية الخاصة بهم، وفقًا لإجراءات طلب الإجازة القياسية. بالنسبة للنساء بعد الولادة، يتم تسهيل خيار العمل عن بعد يوم الجمعة بشكل مباشر من قبل أصحاب العمل ويتم توفيره تلقائيًا عند الانتهاء من إجازة الأمومة".
وأعلنت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائي رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن البرنامج الذي يهدف إلى دعم نمو ورفاهية الأسرة من خلال تعزيز التوازن بين العمل والحياة.
وأضاف المر: "ستقدم المراحل المستقبلية من البرنامج حزماً ومزايا إضافية في مجالات مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وسيتم الكشف عن هذه التوسعات القادمة، التي يجري تطويرها حالياً مع الجهات الحكومية ذات الصلة، في وقت لاحق، كجزء من جهود دبي المستمرة لتعزيز رفاهة الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي".
ويعد هذا البرنامج الأحدث بين العديد من المبادرات التي تم إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع بناء الأسرة. وتشمل الخطط الأخرى إنشاء وزارة للأسرة وإجازة الأمومة الممتدة في أبوظبي.
قروض الإسكان
وأوضح المر أن البرنامج يخفض قيمة القسط الشهري لقروض الإسكان إلى 3333 درهماً كحد أدنى للمستفيدين من برنامج زفاف دبي. وأضاف : "من خلال خفض القسط إلى هذا الحد الأدنى، يخفف البرنامج العبء المالي على الأسر، ويسمح لها بتخصيص الموارد لاحتياجات أساسية أخرى مثل رعاية الأطفال والتعليم والادخار. وتضمن هذه المبادرة بقاء السكن في متناول الجميع مع الحفاظ على الاستقرار المالي".
كما يحصل المستفيدون من برنامج حفلات الزفاف في دبي على "أولوية الوصول" إلى المساكن الجاهزة لتسريع انتقالهم إلى حياة أسرية مستقرة. "تم تصميم هذه المبادرة لتزويد المتزوجين حديثًا ببداية خالية من التوتر لزواجهم، وضمان تلبية احتياجات السكن دون تأخير. يمكن للأزواج المؤهلين التقدم عبر بوابة برنامج الإسكان، ويتم تخصيص المخصصات بناءً على معايير التوافر والأولوية."
ويغطي برنامج أعراس دبي، الذي انطلق في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، تكاليف الحفل الرئيسي ويوفر القاعات والمجالس المحلية مجاناً، وفي عامه الأول نجح البرنامج في تنظيم 344 حفل زفاف.
وفي شرحه للمخطط، قال المسؤول: "يتضمن حفل الزفاف العديد من الميزات الأنيقة، بدءًا من الكوشة، وهي المسرح المزين بشكل جميل للعروس والعريس، والذي يمثل محور الحدث".
ويقدم الحدث مأدبة عشاء، إلى جانب خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديو الاحترافية. "كما يقدم الحدث أيضًا ضيافة المشروبات، وركنًا مخصصًا للعطور يعرض العطور التقليدية، وعناصر رقمية مثل الدعوات الإلكترونية وبطاقات الترحيب لتعزيز تجربة الضيوف."
ويمكن للأزواج التقدم بطلب للحصول على هذه المزايا من خلال تطبيق دبي الآن، حيث تتم مراجعة الطلبات للتأكد من الأهلية، وبمجرد الموافقة عليها، يتلقى الأزواج الدعم اللوجستي والمالي لاستضافة حفلات زفافهم بسلاسة.
مخططات التدريب
وسيعمل البرنامج أيضًا على إطلاق مجموعة من المبادرات التدريبية للمستفيدين من فعاليات الزفاف في دبي.
"تتضمن مبادرات التدريب جلسات حول التخطيط المالي وحقوق الزواج ومهارات الحياة، من خلال ورش عمل وجلسات مجتمعية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وتنمية اجتماعية. التدريب مفتوح لجميع المشاركين في البرنامج، وخاصة المتزوجين حديثًا والأسر الشابة. يمكن للأفراد المهتمين التسجيل عبر موقع البرنامج أو من خلال المؤسسات الشريكة."