دبي تطلق برنامجاً لدعم التوازن بين العمل والحياة للعائلات

وعند سؤاله عن كيفية استفادة الموظفين من هذه المزايا، قال: "يمكن للموظفين التقدم بطلب للحصول على إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام من خلال أقسام الموارد البشرية الخاصة بهم، وفقًا لإجراءات طلب الإجازة القياسية. بالنسبة للنساء بعد الولادة، يتم تسهيل خيار العمل عن بعد يوم الجمعة بشكل مباشر من قبل أصحاب العمل ويتم توفيره تلقائيًا عند الانتهاء من إجازة الأمومة".