دبي تطلق برنامجاً عالمياً لتطوير مواهب كتابة السيناريو والإنتاج التلفزيوني

الدورة مخصصة للمحترفين المقيمين في دبي ممن لديهم خبرة في الصناعة ويسعون للانتقال بمسيرتهم المهنية إلى المستوى التالي. سيختار البرنامج ثمانية فرق، يتكون كل فريق من شخصين. يجب أن يكون لدى عضو واحد على الأقل من الفريق رصيد في عمل بث تلفزيوني، ويجب أن يكون أحدهما المنتج الرئيسي. أما العضو الثاني فيمكن أن يكون الكاتب (إذا كان موجوداً) أو منتجاً إبداعياً (في حال عدم وجود كاتب).