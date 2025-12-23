دبي تطلق برنامجاً عالمياً لتطوير مواهب كتابة السيناريو والإنتاج التلفزيوني

سينطلق الشهر المقبل في دبي برنامج جديد لتطوير المواهب، يهدف إلى رعاية ودعم الجيل القادم من مواهب كتابة السيناريو والإنتاج في الإمارة. وسوف تطلق هذا البرنامج المكثف لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، والمدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون في المملكة المتحدة (NFTS)، ومنصة "برايم فيديو" التابعة لشركة أمازون.
سيقام البرنامج في الفترة من 26 يناير إلى 30 يناير 2026، وسيجمع بين الكتاب والمنتجين الناشئين لتطوير مشاريع تلفزيونية درامية أصلية. وقد صُمم البرنامج، الذي يستمر لمدة أسبوع، لدعم المشاركين في مرحلة حرجة من تطورهم المهني، حيث سيتم إرشادهم خلال عملية صياغة وتطوير وعرض أفكار تلفزيونية درامية أصلية لصناعة الشاشة العالمية.
من خلال الجمع بين التدريب الذي يركز على الحرفية وبين الرؤى الصناعية وتطوير المشاريع بشكل عملي، سيمكن البرنامج المشاركين من صقل أفكارهم الإبداعية مع اكتساب فهم عملي للواقع التجاري للتلفزيون الدرامي.
سيقود البرنامج التدريبي المنتج وكاتب السيناريو والمعلم الأول في NFTS "مات ديلارجي"، الذي تشمل أعماله Nowhere Boy وRipper Street وBlack Death، بالإضافة إلى "أدريان بانيارد"، وهو مسؤول تنفيذي أول في شركة Big Light Productions التي تتخذ من لندن مقراً لها. وسيتعلم المشاركون مباشرة من كبار المبدعين والمسؤولين التنفيذيين في استوديوهات أمازون إم جي إم والمعلمين المتخصصين من خلال سلسلة من الندوات المخصصة، وورش العمل، وجلسات التوجيه والعرض التي تغطي تطوير المفهوم والشخصيات، والهيكل السردي، واستراتيجية الجمهور، والتسويق، والتغليف، ونماذج الإنتاج المشترك الدولي.
وتشكل هذه المبادرة جزءاً من الجهود الأوسع للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، التي تعمل تحت مظلة مجلس دبي للإعلام، لتعزيز مشهد السينما والتلفزيون في الإمارة، وتطوير المواهب الإبداعية، وتوسيع قدرات الإنتاج المحلي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز إنتاج إقليمي، بالتعاون الوثيق مع رواد الصناعة.
على مدار البرنامج الذي يستمر أسبوعاً، سيعمل المشاركون على مشاريعهم من خلال عملية تطوير غامرة، وصولاً إلى تقديم عرض نهائي بمعايير الصناعة. وسيتوج البرنامج بجلسة عرض مخصصة، حيث سيتم تقديم المشاريع إلى لجنة تضم مسؤولين تنفيذيين من استوديوهات أمازون إم جي إم، ومعلمين من NFTS، ومفوضين إقليميين، وشركاء إنتاج مقيمين في الإمارات. كما سيشهد اليوم الأخير جلسة نقاشية حول مستقبل إنتاج المسلسلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، يليه حفل استقبال للتواصل يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء علاقات مهنية طويلة الأمد.
يُدعى كُتّاب السيناريو ومواهب الإنتاج الناشئة المقيمون في دبي للتقدم للبرنامج بحلول الساعة 5 مساءً (بتوقيت دبي) يوم الإثنين، 12 يناير 2026. يجب إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى info@dfgc.ae، ويجب أن تكون جميع المرفقات بصيغة PDF.
الدورة مخصصة للمحترفين المقيمين في دبي ممن لديهم خبرة في الصناعة ويسعون للانتقال بمسيرتهم المهنية إلى المستوى التالي. سيختار البرنامج ثمانية فرق، يتكون كل فريق من شخصين. يجب أن يكون لدى عضو واحد على الأقل من الفريق رصيد في عمل بث تلفزيوني، ويجب أن يكون أحدهما المنتج الرئيسي. أما العضو الثاني فيمكن أن يكون الكاتب (إذا كان موجوداً) أو منتجاً إبداعياً (في حال عدم وجود كاتب).
1. بيان رؤية من صفحة واحدة لبرنامجك التلفزيوني يتضمن: وصفاً قصيراً؛ التنسيق المقصود (على سبيل المثال، دراما من ستة أجزاء، مسلسل قصير)؛ النوع (إثارة، كوميديا رومانسية، إلخ)؛ ملخصاً موجزاً للقصة؛ مراجع لأعمال منتجة مماثلة؛ ولماذا يشعر فريقك بالشغف تجاه المشروع وكيف سيستفيد من هذه الدورة.
2. ملخص (بحد أقصى صفحتين) يتضمن ملخصًا تفصيليًا للقصة.
3. السير الذاتية أو السيرة الذاتية لكلا المتقدمين.