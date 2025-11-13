دبي تطلق استراتيجيتها الرياضية 2025-2033 لتصبح "أفضل مدينة رياضية في العالم"

وقال لاعب ريال مدريد السابق ميشيل سالغادو للخليج تايمز: "أولا من المذهب أن نرى استراتيجية رياضية يتم وضعها للوصول إى الهدف المنشود، فنحن كنا بحاجة إلى ذلك في مدينة مثل دبي تتطور بسرعة هائلة، فعلينا مواكبة هذا التطور السريع، والرياضة هي أحد ركائز هذا المجتمع، ونحن نتطلع لبناء مجتمعات صحية، وفي الوقت نفسه أعتقد أن المواهب موجودة من داخل الدولة، ومن خارجها، لهذا نحن نحتاج إلى منصة تحتضن كل تلك المواهب القادمة من مختلف الجنسيات والثقافات، وليكون لدينا هيكلا وخطة للحصول على أفصل الخيارات للموهوبين، لنمثل دبي بأفضل طريقة ممكنة، لذا هذه الاستراتيجية مهمة جدا لتحقيق كل ذلك".