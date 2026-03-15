دبي تطلق أول منظومة إنقاذ مائي بالذكاء الاصطناعي في المنطقة

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ستشهد شواطئ دبي قريباً إدخال روبوتات الإنقاذ المائي وطائرات "الدرون" للإنقاذ الجوي، بهدف جعل تجربة الشاطئ أكثر أماناً للسكان. ويتميز نظام سلامة الشواطئ المتطور والمعتمد على التكنولوجيا بحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز السلامة وسرعة الاستجابة.
يأتي الروبوت المائي في قلب هذا النظام، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. يعمل هذا الجهاز الذي يتم التحكم فيه عن بُعد ويدفع نفسه ذاتياً بسرعة تصل إلى خمسة أضعاف سرعة رجال الإنقاذ التقليديين، مما يتيح للمنقذين الوصول إلى السباحين الذين يواجهون صعوبات بسرعة فائقة مع تقليل المخاطر الجسدية. كما تم تصميم الروبوت للعمل في الظروف البحرية الصعبة، ويصل مداه إلى كيلومتر واحد ضمن خط الرؤية، وبقدرة سحب تصل إلى 500 كيلوغرام.
يعمل الروبوت المائي والطائرة بدون طيار جنباً إلى جنب مع فرق الإنقاذ والتحكم المركزي للعمل كنظام سلامة واحد متكامل، وذلك ضمن إطار عمل مدعوم بفرق إنقاذ مدربة، ومراقبة مستمرة، وأنظمة تحكم مركزية. إن الاستخدام المشترك لتقنيات الإنقاذ الجوية والمائية يعزز قدرة بلدية دبي على الاستجابة السريعة عبر المناطق الساحلية الواسعة، لا سيما خلال الحوادث المعقدة أو الحرجة زمنياً، مع تعزيز أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلامة الشواطئ.
وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "تواصل بلدية دبي دفع نهج استباقي تقوده التكنولوجيا لضمان السلامة العامة. إن دمج روبوت الإنقاذ المائي مع طائرة الإنقاذ المائي يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في كيفية تقديم السلامة الساحلية، حيث يجمع بين السرعة والذكاء والدقة التشغيلية. وتعزز هذه الحلول الحماية لمستخدمي الشواطئ مع تقليل المخاطر على رجال الإنقاذ، وتعكس التزام دبي بتطبيق الابتكار والذكاء الاصطناعي في خدمة جودة الحياة".
وأضاف: "هدفنا هو ضمان أن تضع شواطئ دبي معايير عالمية للسلامة والجاهزية وثقة الزوار. ومن خلال الاستثمار في تقنيات الإنقاذ الذكية والارتقاء المستمر بمنظومة السلامة لدينا، تعزز بلدية دبي دورها في تشكيل مساحات عامة جاهزة للمستقبل تضع الناس والرفاهية والتجربة في قلب اهتماماتها".