دبي تطلق أول معرض للتعليم بمشاركة أكثر من 60 مدرسة ومركزاً للتعلم المبكر

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن إطلاق النسخة الأولى من معرض التعليم.
ومن المتوقع أن يشارك في المعرض الجديد أكثر من 60 مدرسة خاصة ومركزاً للتعلم المبكر.
وستستهدف النسخة الأولى من المعرض العائلات الإماراتية، لتوفر لهم فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية المتاحة لأطفالهم، من مرحلة الطفولة المبكرة حتى الصفوف العليا.
سيُقام الحدث في فندق JW ماريوت ماركيز خلال يومي 8 و9 نوفمبر من هذا العام.
وخلال المعرض، ستقدم هيئة المعرفة والتنمية البشرية أيضاً خدمة استشارية جديدة لأولياء الأمور، تتيح لهم الحصول على دعم وإرشاد مخصصين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليم أبنائهم.