دبي تطلق أول مركز تجاري مستدام يعيد تعريف مفهوم المجتمعات الخضراء

شهدت دبي إطلاق مشروع «ذا فيلا سكوير»، أول مول مجتمعي يعتمد مفهوماً متكاملاً للاستدامة في التصميم والبناء، ويستمد معالمه المعمارية من الطراز الإسباني، بما ينسجم مع توجهات الإمارة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات العمرانية.
يقام المشروع على مساحة تتجاوز 124 ألف قدم مربعة في منطقة وادي الصفا 5، ومن المقرر بدء تنفيذه في الربع الأول من عام 2025 واستكماله في منتصف عام 2026، ليشكّل وجهة تجمع بين التسوق والعافية والترفيه ضمن بيئة عمرانية مراعية للبيئة.
يركز تصميم «ذا فيلا سكوير» على الإضاءة الطبيعية والمساحات المفتوحة لخفض استهلاك الطاقة، مع دمج المساحات الخضراء وتشجيع التنقل عبر المشي لتعزيز التهوية الطبيعية وتقليل الاعتماد على التكييف والإضاءة الاصطناعية. كما يعتمد المشروع مواد بناء موفرة للطاقة تشمل واجهات حجرية وزجاجاً عاكساً للحرارة وجدراناً عازلة.
ويشمل المشروع عند اكتماله مجموعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى صالة رياضية ومسبح على السطح ومناطق خضراء مفتوحة، ما يجعله نموذجاً لتكامل الوظائف الحضرية في مجمع واحد يخدم السكان والزوار.
وبحسب القائمين على المشروع، يجري العمل على تطوير أنظمة إدارة ذكية لاستهلاك الكهرباء والمياه عبر مستشعرات وتحليلات إنترنت الأشياء، لضبط معدلات الاستخدام وتحسين كفاءة التشغيل، مع دراسة إدماج حلول طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية في المراحل المقبلة.
كما يتضمّن المخطط بنية تحتية لإدارة النفايات وإعادة التدوير، في إطار الالتزام بمعايير الاقتصاد الدائري، مع تجهيز مرافق مخصّصة لفرز المخلفات وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد.
ويأتي المشروع مواكباً للنمو المتواصل الذي يشهده قطاع التجزئة المجتمعية في دبي، والذي يسجّل معدل توسع سنوي يتراوح بين 6 و8%، ما يعكس تنامي الطلب على الوجهات التجارية التي تجمع بين الاستدامة والتجربة المجتمعية المتكاملة.
وقال منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كي ميڤنز: "إن المشروع يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة المراكز المجتمعية في دبي، مشيراً إلى أن «ذا فيلا سكوير» يجسد التوجه نحو إنشاء وجهات عمرانية صديقة للبيئة تراعي احتياجات السكان وتتبنى معايير الاستدامة في كل مراحل التصميم والبناء".
وأضاف العلي أن المجموعة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم نموذج متكامل يمزج بين العوائد الاقتصادية والقيمة المجتمعية، ويعكس التزامها بالمشاركة في تحقيق أهداف الإمارة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستقبل عمراني أكثر استدامة.