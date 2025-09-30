دبي تطلق أول محطة كهرومائية في الشرق الأوسط من سدود حتّا نهاية العام

مع نهاية هذا العام، ستبدأ جبال حتّا في تزويد المنازل والشركات بالطاقة، مع إطلاق دبي أول محطة كهرومائية في الشرق الأوسط. ويولّد المشروع 250 ميغاواط من الطاقة النظيفة، مع ضخ الفائض في شبكة المدينة.
أُعلن عن المشروع على هامش معرض "ويتكس" في مركز التجارة العالمي، حيث يبرز كيف تنوع الإمارة مصادر الطاقة وتتبنى تقنيات نادرة الاستخدام في المنطقة.
قال الدكتور يوسف الأكرف، رئيس لجنة المبيعات واللوجستيات والرعاية في "ويتكس"، إن محطة الطاقة الكهرومائية تمثل محطة مهمة في رحلة الاستدامة بدولة الإمارات. وأضاف: "الطاقة الكهرومائية في حتا هي أول مشروع لإنتاج الكهرباء عبر المياه في الشرق الأوسط. إنها منظومة مكونة من سدَّين على مستويين في الجبال وستعمل على مدار العام".
تم تصميم المشروع للاستفادة من كلٍّ من تخزين المياه والطاقة الشمسية. أثناء ساعات النهار، ستُشغِّل الطاقة الشمسية مضخات تنقل المياه من خزان سفلي إلى خزان علوي. وعند الحاجة، يتم إطلاق المياه المخزنة عبر نفق، لتندفع بسرعة عالية نحو الأسفل وتشغّل التوربينات المولدة للكهرباء.
وقال الأكرف: "هذا النظام يضمن توفير طاقة نظيفة ومستقرة لحتا. وأي قدرة إضافية سيتم تحويلها إلى شبكة دبي".
إن القدرة الإنتاجية للمحطة، البالغة 250 ميغاواط، تكفي لتلبية احتياجات سكان حتا بالإضافة إلى المساهمة بفائض كهرباء في الإمارة ككل، ما يجعلها حلاً مرناً يجمع بين التخزين والاستقرار والاستدامة.
إلى جانب المحطة الكهرومائية، كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أيضاً عن مشاريع مبتكرة للبناء تهدف للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. ومن الأمثلة على ذلك "مبنى الشراع" (المقر المستقبلي للهيئة)، والذي زُوِّد بألواح شمسية على السطح لتوليد طاقة تفوق ما يستهلكه.
وأضاف الأكرف: "مبنى الشراع سيلبي كافة احتياجاته من الكهرباء، وأي فائض سيتم ضخه مجدداً في الشبكة".
بينما تُعد الطاقة الكهرومائية شائعة في أجزاء من أوروبا وآسيا والأمريكيتين، إلا أن طبيعة الشرق الأوسط الجافة جعلت مثل هذه المشاريع تبدو غير عملية.
وبالاستفادة من التضاريس الجبلية في حتا وربط النظام بالطاقة الشمسية، نجحت دبي في ابتكار نموذج قد يلهم مشروعات مماثلة في المنطقة.
وقال الأكرف: "يُظهر مشروع حتا كيف يمكننا استغلال الموارد المتاحة مثل الجبال والخزانات والطاقة الشمسية لتوفير مصدر طاقة مستدام".