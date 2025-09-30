دبي تطلق أول محطة كهرومائية في الشرق الأوسط من سدود حتّا نهاية العام

قال الدكتور يوسف الأكرف، رئيس لجنة المبيعات واللوجستيات والرعاية في "ويتكس"، إن محطة الطاقة الكهرومائية تمثل محطة مهمة في رحلة الاستدامة بدولة الإمارات. وأضاف: "الطاقة الكهرومائية في حتا هي أول مشروع لإنتاج الكهرباء عبر المياه في الشرق الأوسط. إنها منظومة مكونة من سدَّين على مستويين في الجبال وستعمل على مدار العام".