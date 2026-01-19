دبي تطلق أول تجربة للنقل الطلابي المشترك بالسيارات العائلية

تجري دبي حالياً تجربة عملية ومبتكرة لنقل الطلاب إلى المدارس مع تقليل الازدحام المروري، والتكاليف، والوقت، والانبعاثات الكربونية. وقد أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) نظام "النقل المدرسي المشترك" الأسبوع الماضي بالتعاون مع مجموعة "يانغو" (Yango Group) وشركة "أوربان إكسبريس" (Urban Express)، ويتم تنفيذه حالياً على أساس تجريبي.1
تقوم الفكرة على توفير نقل مشترك عبر سيارات عائلية (SUV) للطلاب الذين ينتقلون من وإلى المدارس المتقاربة والواقعة ضمن مسارات أحياء سكنية متشابهة. وفي حال نجاح هذه التجربة، فقد يكون لها تأثيرات واسعة النطاق على شبكة الطرق في الإمارة وتمهد الطريق لخدمات نقل مشتركة مماثلة في قطاعات أخرى.
وكان مسؤول رفيع في هيئة الطرق والمواصلات قد ذكر الأسبوع الماضي أن الهيئة تهدف إلى وصول نسبة الطلاب الذين يستخدمون النقل المشترك أو المدرسي إلى 60% خلال السنوات الثلاث القادمة. وتعد خدمة النقل المشترك هذه واحدة من المبادرات التي ستدعم تحقيق هذا الهدف.
ووفقاً للدكتور محمد الهاشمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوربان إكسبريس للنقل"، فإن هذه التجربة هي نتاج بحث مكثف أجرته هيئة الطرق والمواصلات لمعالجة التحديات الرئيسية مثل الاستخدام المرتفع للمركبات الخاصة، وطول أوقات رحلات الطلاب، والازدحام خلال ساعات الذروة. ومع ذلك، أضاف أن النظام لا يهدف إلى استبدال الحافلات المدرسية، وأوضح قائلاً: "لقد تم تصميمه ليعمل بالتوازي ويكمل مزودي النقل المدرسي الحاليين من خلال تقديم نموذج نقل مشترك وديناميكي يحسن كفاءة النظام الشاملة".
إليك كل ما يحتاج أولياء الأمور معرفته عن هذه الخدمة:
يمكن لأولياء أمور الطلاب المسجلين في المدارس المشاركة تسجيل اهتمامهم عبر صفحة "يانغو" الإلكترونية المخصصة أو عبر منصة "أوربان إكسبريس". يتم قبول التسجيلات على أساس مستمر، مع تفعيل المسارات تدريجياً بناءً على الطلب والجدوى والتنسيق مع المدارس. ومن المتوقع أن يبدأ الطلاب في استخدام الخدمة في غضون أسبوع إلى أسبوعين من اكتمال التسجيل والانضمام.
وقال إسلام عبد الكريم، المدير الإقليمي لمجموعة "يانغو" في الشرق الأوسط: "يتم إدارة عملية الإطلاق على مراحل لضمان جودة الخدمة، والتواصل الواضح مع العائلات، والتنسيق السلس مع المدارس". كما يمكن لأولياء الأمور الذين لم تشمل مدارسهم أو مناطقهم السكنية التغطية بعد تسجيل اهتمامهم، وسيتم أخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط للتوسعات المستقبلية.
تركز المرحلة التجريبية في البداية على تجمعات المدارس ذات الازدحام العالي، بدءاً من منطقة "البرشا" والأحياء المجاورة لها، حيث تكون قيود المواقف وضغوط حركة المرور في ساعات الذروة هي الأعلى.
وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن المدارس المدرجة في المرحلة التجريبية تشمل: مدرسة المواكب - البرشا، المدرسة الأمريكية في دبي، بلوم وورلد أكاديمي، برايتون كوليدج دبي، دبي هايتس أكاديمي، أكاديمية دبي الدولية، مؤسسة دبي للمدارس، مدارس متعددة تابعة لمجموعة "جيمس للتعليم"، مدرسة كينجز - البرشا، مدرسة نورد أنجليا الدولية، ريبتون البرشا، مدرسة صفا كوميونيتي، وغيرها من المؤسسات في تلك المنطقة. وسيتم التوسع في مجتمعات إضافية على مراحل، رهناً بالطلب وجدوى المسارات والموافقات التنظيمية.
ستعمل الخدمة باستخدام مسارات محسنة تعتمد على الطلب بدلاً من خطوط ثابتة لكل مدرسة على حدة. وبمجرد تأكيد التسجيلات، يتم تجميع الطلاب الذين يسلكون مسارات متشابهة في الأحياء السكنية داخل مركبات "SUV" مشتركة.
وقال عبد الكريم: "يتم التخطيط للمسارات والجداول الزمنية مسبقاً، بما يتماشى مع أوقات بدء ونهاية الدوام المدرسي، وتتم مراقبتها في الوقت الفعلي. يتم تخصيص المركبات لمناطق مواقف محددة تخدم عدة مدارس متجاورة، مما يمنع الانعطافات غير الضرورية ويضمن بقاء أوقات الرحلات فعالة وضمن حد الـ 60 دقيقة".
يتم تحديد نقاط الاصطحاب والإنزال بناءً على تجمعات الأحياء والقرب من منازل الطلاب، وتتوافق التوقيتات مع الجدول الرسمي لكل مدرسة.2 وخلال المرحلة التجريبية، قد يتم تعديل المسارات والنقاط بناءً على الأداء التشغيلي وملاحظات أولياء الأمور والمدارس.
خلال المرحلة التجريبية، تتوفر الخدمة بنظام الاشتراك الشهري، مع الدفع عبر الإنترنت فقط. ويتوفر سعر شهري تمهيدي يتراوح بين 800 و1000 درهم عند الإطلاق. وحتى الآن، لا يوجد خيار الدفع مقابل كل رحلة، حيث أن الحضور المتوقع ضروري لكفاءة النقل المشترك.
ومع ذلك، أشار الدكتور الهاشمي إلى أنه قد يتم تقييم الخطط القائمة على الفصل الدراسي مع تطور الخدمة، رهناً بالجدوى والموافقات.