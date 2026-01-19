دبي تطلق أول تجربة للنقل الطلابي المشترك بالسيارات العائلية

تجري دبي حالياً تجربة عملية ومبتكرة لنقل الطلاب إلى المدارس مع تقليل الازدحام المروري، والتكاليف، والوقت، والانبعاثات الكربونية. وقد أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) نظام "النقل المدرسي المشترك" الأسبوع الماضي بالتعاون مع مجموعة "يانغو" (Yango Group) وشركة "أوربان إكسبريس" (Urban Express)، ويتم تنفيذه حالياً على أساس تجريبي.1

تقوم الفكرة على توفير نقل مشترك عبر سيارات عائلية (SUV) للطلاب الذين ينتقلون من وإلى المدارس المتقاربة والواقعة ضمن مسارات أحياء سكنية متشابهة. وفي حال نجاح هذه التجربة، فقد يكون لها تأثيرات واسعة النطاق على شبكة الطرق في الإمارة وتمهد الطريق لخدمات نقل مشتركة مماثلة في قطاعات أخرى.

وكان مسؤول رفيع في هيئة الطرق والمواصلات قد ذكر الأسبوع الماضي أن الهيئة تهدف إلى وصول نسبة الطلاب الذين يستخدمون النقل المشترك أو المدرسي إلى 60% خلال السنوات الثلاث القادمة. وتعد خدمة النقل المشترك هذه واحدة من المبادرات التي ستدعم تحقيق هذا الهدف.

ووفقاً للدكتور محمد الهاشمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوربان إكسبريس للنقل"، فإن هذه التجربة هي نتاج بحث مكثف أجرته هيئة الطرق والمواصلات لمعالجة التحديات الرئيسية مثل الاستخدام المرتفع للمركبات الخاصة، وطول أوقات رحلات الطلاب، والازدحام خلال ساعات الذروة. ومع ذلك، أضاف أن النظام لا يهدف إلى استبدال الحافلات المدرسية، وأوضح قائلاً: "لقد تم تصميمه ليعمل بالتوازي ويكمل مزودي النقل المدرسي الحاليين من خلال تقديم نموذج نقل مشترك وديناميكي يحسن كفاءة النظام الشاملة".

إليك كل ما يحتاج أولياء الأمور معرفته عن هذه الخدمة:

