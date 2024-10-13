دبي تطلق «أولمبياد التطبيقات» للأفراد والفرق في 4 فئات

وقال سموه في تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار "الإنجازات المتميزة التي حققتها دبي في كافة القطاعات، وخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)".