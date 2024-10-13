دبي تطلق «أولمبياد التطبيقات» للأفراد والفرق في 4 فئات
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات، الأحد، عن إطلاق مبادرة "أولمبياد التطبيقات" لاختيار الأفضل في مجال تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.
وقال سموه في تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار "الإنجازات المتميزة التي حققتها دبي في كافة القطاعات، وخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)".
وتتضمن مسابقة التطبيقات أربع فئات من الجوائز: أفضل تطبيق للشباب، والتطبيق الأكثر تأثيراً، والتطبيق الأكثر ابتكاراً، وصناعة العام - الألعاب المحمولة.
وسيحظى الفائزون بجوائز متعددة تشمل مكافآت مالية وحزم خدمات رقمية بقيمة 150 ألف دولار لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الفائزة. كما يمكنهم المشاركة في برنامج إرشادي لمدة ستة أشهر في نهاية المسابقة. وسيستفيد الفائزون في كل فئة من حزمة دعم إعلامي، فضلاً عن الوصول إلى شبكة الشركاء والمشاركين في أولمبياد التطبيقات.
يفتح التسجيل لأولمبياد التطبيقات من 13 أكتوبر حتى 13 نوفمبر 2024.
وتعد هذه المسابقة جزءاً من سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الرقمي.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: "تهدف هذه المسابقة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ضمن مبادرة "أنشئ تطبيقات في دبي"، إلى تشجيع رواد القطاع الرقمي من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي الملهمة".
وأضاف سموه: "استناداً إلى الإنجازات المتميزة التي حققتها دبي، وخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي، فإننا نواصل ترسيخ مكانة الإمارة في طليعة الابتكار الموجه نحو المستقبل. ويشكل الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية لأجندة دبي الاقتصادية D33، وندعو جميع أصحاب المصلحة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لدفع عجلة النمو والازدهار المستدامين".