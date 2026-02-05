دبي تُطلق أسطول التاكسي ذاتي القيادة في مارس

ومن المقرر أن تقوم ثلاث شركات، وهي "بوني آي" (pony.ai) و"أوبر" (Uber) و"أبولو جو" (Apollo Go) التابعة لشركة "بايدو"، بتشغيل أسطول يضم 100 تاكسي بدون سائق، وذلك كجزء من شراكات مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA).