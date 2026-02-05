دبي تُطلق أسطول التاكسي ذاتي القيادة في مارس

ستبدأ خدمة التاكسي ذاتي القيادة طال انتظارها في دبي عملها في شهر مارس المقبل، وذلك وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وصرح سموه يوم الخميس، 5 فبراير، قائلاً: "هذه ليست سوى بداية رحلتنا نحو المستقبل، والقادم أفضل لدبي"، مضيفاً أن 100 مركبة ذاتية القيادة بالكامل ستنضم إلى الأسطول الذكي.
وفي لفتة تجسد ثقته في قدرات دبي على تحقيق قفزة نوعية نحو التنقل الذاتي مع تطبيق تدابير سلامة صارمة، استقل الشيخ حمدان مركبة بدون سائق يوم الخميس لتقله إلى مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات 2026 في مدينة جميرا بدبي.
شارك سموه مقطع فيديو للرحلة وعلق عليه قائلاً: "ارفع يديك.. المستقبل بدأ. #سيارة_ذاتية_القيادة". وقد استقل سموه إحدى مركبات "أبولو جو" (Apollo Go) التابعة لشركة "باييدو" (Baidu).
وأضاف: "مستقبل التنقل في دبي سيكون أكثر ذكاءً وأماناً وكفاءة وشمولاً. نحن نحول الرؤية إلى واقع، ونبني نقلاً مستداماً يحسن جودة الحياة للجميع".
ومن المقرر أن تقوم ثلاث شركات، وهي "بوني آي" (pony.ai) و"أوبر" (Uber) و"أبولو جو" (Apollo Go) التابعة لشركة "بايدو"، بتشغيل أسطول يضم 100 تاكسي بدون سائق، وذلك كجزء من شراكات مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA).
ووفقاً لشركة "أبولو جو"، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها خدمتها للقيادة الذاتية خارج الصين، وتخطط الشركة لتوسيع أسطولها ليصل إلى أكثر من 1,000 مركبة في السنوات القادمة.