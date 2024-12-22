دبي: تطبيق ذكي جديد يسرع إجراءات التخليص الجمركي

وأعلنت مطارات دبي في وقت سابق أنها ستشهد زيادة في أعداد المسافرين مع بدء موسم العطلات الشتوية، حيث من المتوقع أن يستقبل المطار أكثر من 5.2 مليون زائر في الفترة من 13 إلى 31 ديسمبر. وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط عدد الزائرين يومياً 274 ألف زائر. كما ستشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر ذروة النشاط، حيث من المتوقع أن يمر عبر المطار ما يقرب من 880 ألف زائر.