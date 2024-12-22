دبي: تطبيق ذكي جديد يسرع إجراءات التخليص الجمركي
أعلنت جمارك دبي، الأحد، عن توسيع فريق مفتشيها في مطار دبي الدولي للتعامل مع الفترة المزدحمة خلال العامين المقبلين.
وقالت الهيئة إنها نشرت 77 جهاز تفتيش - 58 للأمتعة الكبيرة و19 للأمتعة اليدوية - إلى جانب أدوات دعم إضافية لعمليات التفتيش.
وأعلنت مطارات دبي في وقت سابق أنها ستشهد زيادة في أعداد المسافرين مع بدء موسم العطلات الشتوية، حيث من المتوقع أن يستقبل المطار أكثر من 5.2 مليون زائر في الفترة من 13 إلى 31 ديسمبر. وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط عدد الزائرين يومياً 274 ألف زائر. كما ستشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر ذروة النشاط، حيث من المتوقع أن يمر عبر المطار ما يقرب من 880 ألف زائر.
وتعمل جمارك دبي على نشر الحلول الرقمية المتقدمة وزيادة عدد ضباط التفتيش خلال فترات الذروة في موسم العطلات لتبسيط عمليات المسافرين.
كما أطلقت الهيئة تطبيق iDeclare الذكي، الذي يسمح للمسافرين بالإعلان عن البضائع والممتلكات الشخصية والهدايا والعملات والنقد مقدماً، كما يسهل هذا النظام معالجة المعاملات قبل الوصول، مما يقلل أوقات التخليص الجمركي إلى أقل من أربع دقائق في القناة الحمراء.
وقال خالد أحمد خوري، مدير إدارة عمليات المسافرين بالإنابة في جمارك دبي: "إن النجاح المستمر الذي يحققه مطار دبي الدولي يعكس الجهود المشتركة لعدة جهات، بما في ذلك جمارك دبي، التي تلتزم باستقبال المسافرين بكفاءة، وتعزيز الخدمات، وضمان رضاهم... وخلال مواسم السفر المزدحمة، مثل العطلات والاحتفالات، تعمل جمارك دبي على تفعيل نهج مبسط يضمن سلاسة العمليات مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والكفاءة".
كما أكد على أن التواصل بين فرق العمل ومديري المباني ورؤساء الفرق مستمر على مدار الساعة لمعالجة أي تحديات خلال فترات العمل، كما يتم إجراء زيارات ميدانية من قبل مديري المباني ومديري التفتيش ورؤساء الفرق خلال العطلات والمناسبات الخاصة لمراقبة التقدم التشغيلي.
توفر جمارك دبي للمسافرين معلومات أساسية عبر موقعها الإلكتروني dubaicustoms.gov.ae، بما في ذلك دليل الجمارك الذي يوضح ما يمكن للمسافرين الإعلان عنه، والمواد المحظورة، والإعفاءات من الرسوم الجمركية، وسياسات الأمتعة الزائدة.