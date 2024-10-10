دبي: تطبيقات مبتكرة وبرامج تدريبية لتعزيز الصحة العقلية

وتماشياً مع هذه الرؤية، حددت الدكتورة يحيى العديد من المبادرات في إطار استراتيجية الثروة العقلية. وأشارت إلى أنه "إلى جانب تعزيز تطبيقات المساعدة الذاتية، سننفذ مجموعة من المبادرات الأخرى، بما في ذلك مضاعفة عدد المتخصصين في الصحة العقلية لدينا والاستفادة من الفحص المدعوم بالذكاء الاصطناعي". بالإضافة إلى ذلك، أكدت على حملات التوعية بالصحة العقلية المصممة خصيصًا والفحص المجتمعي لتعزيز بيئة داعمة.