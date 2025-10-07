دبي تطبق أحدث تقنيات رصد مادة كيميائية محظورة في طلاء الأظافر

أعلنت بلدية دبي أن مختبر دبي المركزي، التابع لها، جهز مختبراته الخاصة باختبار مستحضرات التجميل والعناية الشخصية بأحدث الأجهزة لاكتشاف مادة TPO، وهي مركب كيميائي تم حظره مؤخراً في الاتحاد الأوروبي ويستخدم عادة في طلاء الأظافر الجل. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التحديث وضمان مطابقة المنتجات التجميلية في دبي لأعلى معايير السلامة الدولية.

مادة TPO (أكسيد ثلاثي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين) تُستخدم عادة في طلاء الأظافر الجل لتسريع جفاف الطلاء ومنحه لمعانه المميز. يفضل الكثيرون طلاء الجل على الطلاء التقليدي بسبب بريقه وطول مدة ثباته على الأظافر، حيث يُطبّق بعدة طبقات ويجفف تحت الأشعة فوق البنفسجية.

لماذا حُظرت TPO؟

الاتحاد الأوروبي أصدر حظراً رسمياً على استخدام TPO اعتباراً من الأول من سبتمبر. أظهرت تجارب على الحيوانات أن التعرض المطوّل لهذه المادة قد يؤدي إلى تأثير على الخصوبة، لكن لم تُثبت تجارب بشرية وجود ضرر مباشر حتى الآن، ما جعل الحظر يُعتبر إجراء احترازياً بحسب خبراء الصحة. وبناءً عليه، أصبح على الصالونات الأوروبية التخلص الآمن من أي مخزون يحتوي على TPO، فيما بات على الشركات المصنعة إعادة صياغة تركيبة منتجاتها بدون هذه المادة.

تواصلت الصحافة المحلية مع سلطات دبي للاستفسار حول وضع المادة في الإمارات وحجم الرقابة على منتجات الأظافر. وتعكس هذه الخطوة مدى التزام دبي بحماية المستهلك واتباع أحدث معايير الصحة وسلامة مستحضرات التجميل.