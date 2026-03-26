دبي تضع "خاتم التزييف" على ادعاءات هروب المستثمرين

قالت السلطات إن سلسلة من الادعاءات المثيرة للقلق، من 'إجلاء جماعي من دبي' و'دبي لم تعد آمنة' إلى 'إغلاق المطارات' و'الأرفف فارغة'، المتداولة عبر الإنترنت هي أخبار كاذبة.

في فيديو جديد صدر يوم الثلاثاء، فند المكتب الإعلامي لحكومة دبي هذه الروايات المضللة، مبيناً كيف يتم تداول مثل هذه العناوين على الرغم من أنها لا تعكس الواقع على الأرض.

“تجنب الشائعات، ركز على الحقائق،” قال المكتب في بيان مصاحب للفيديو. “دبي تعمل بشكل طبيعي. لا تنخدع بالأخبار الكاذبة. ابقَ على اطلاع وتحقق قبل المشاركة.”

يجمع الفيديو سلسلة من العناوين المنتشرة على نطاق واسع، بما في ذلك ادعاءات بأن البنوك تجمد أموال المستثمرين، وأن سوق العقارات ينهار، وأن المقيمين الأثرياء وصناديق التحوط يفرون من الإمارة، قبل أن يتم وسمها بأنها مزيفة. شاهد الفيديو هنا: