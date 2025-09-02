"دبي تضبط توصيل الطعام: شفافية كاملة بلا رسوم مخفية

أصدرت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة (DCCPFT) يوم الثلاثاء إرشادات تتطلب من شركات توصيل الطعام عبر الإنترنت تفصيل جميع رسوم التوصيل والخدمة بوضوح، بالإضافة إلى حظر الرسوم "المخفية".

تشكل المؤسسة جزءًا من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ونشرت هذه الإرشادات لضمان التزام شركات توصيل الطعام عبر الإنترنت بالشفافية والعدالة في منصاتها، والحفاظ على مستوى عالٍ من المعايير التجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع توصيل الطعام الإلكتروني.

فيما يلي المتطلبات العامة للشفافية:

يجب على منصات توصيل الطعام استخدام لغة واضحة ومباشرة وسهلة الفهم.

يجب عرض جميع الإفصاحات بوضوح وبشكل ملحوظ.

يجب تقديم الإفصاحات بشكل موحد بغض النظر عن نسخة المنصة (موقع إلكتروني أو تطبيقات الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية) ونظام التشغيل (iOS أو أندرويد).

لا يجوز إخفاء أو حذف أي معلومات قد تؤثر على خيارات العميل.

ذكرت الإرشادات المنشورة على موقع دائرة الاقتصاد والسياحة أن جميع الرسوم والعمولات يجب أن تُوضّح بوضوح للعميل لتجنب أي لبس. ويجب على مواقع أو تطبيقات التوصيل تقديم تفصيل دقيق لجميع الرسوم قبل إتمام عملية الدفع، ويتضمن ذلك تكلفة المواد الغذائية، رسوم التوصيل (وما إذا كانت تختلف باختلاف الموقع)، رسوم الخدمة أو الراحة، والضرائب.

علاوة على ذلك، لا يجوز إضافة رسوم مخفية، أي أنه لا يمكن فرض رسوم إضافية لم يتم الإعلان عنها مسبقًا في عملية الدفع بعد أن يُتم العميل الدفع. وأشارت الإرشادات إلى أن أي رسوم خدمة إضافية أو تغييرات في الأسعار أو أي رسوم تفرض دون إخطار مسبق للمستهلكين قد تُعتبر مخالفة لهذه القواعد.