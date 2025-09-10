دبي تضبط "بوصلة" التعليم: قواعد جديدة للمعلمين تضع شروطاً صارمة للتعيين والاستقالة

تعد المؤهلات الجديدة والخبرة والمتطلبات السلوكية، بالإضافة إلى قاعدة الـ90 يوماً للمعلمين الذين يستقيلون في منتصف الفصل الدراسي، من بين أحدث التدابير التي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لتعزيز الموظفين في المدارس الخاصة.

يجب أن يستوفي جميع المعلمين الجدد المؤهلات والخبرة والمعايير السلوكية المعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

لدى المعلمين الحاليين الذين سيبقون في مدارسهم الحالية مهلة حتى سبتمبر 2028 لتلبية المتطلبات الجديدة، في حين أن المدارس التي تبدأ العام الدراسي في أبريل لديها مهلة حتى أبريل 2029.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

على المعلمين وقادة المدارس الذين يغادرون العمل في منتصف الفصل الدراسي - سواءً أكملوا فترة الإشعار أم لا - الانتظار 90 يومًا قبل تولي وظيفة تدريس جديدة في مدرسة خاصة أخرى في دبي. ولا تنطبق هذه القاعدة على المعلمين الذين ينهون فترة الإشعار ويغادرون العمل في نهاية الفصل الدراسي.

لماذا تستغرق رحلة الذهاب والعودة من المدرسة في دبي 40 دقيقة، وما الإجراءات المتخذة حيال ذلك؟ هل يتنفس طلاب الإمارات هواءً نقيًا؟ المدارس تواجه مخاطر تلوث خفية. أجهزة كمبيوتر محمولة مجانية في المدارس الحكومية في الإمارات: قائمة بالأنشطة الممنوعة على الأجهزة.