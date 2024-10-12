دبي: تصاريح رحلات السفاري والتخييم
يقترب فصل الشتاء، وهو الوقت المناسب لتنظيم رحلات السفاري وتجارب التخييم للمقيمين والزوار الباحثين عن مغامرات صحراوية. وبالنسبة لشركات الرحلات السياحية في البلاد، تزدهر الأعمال مع انخفاض درجات الحرارة - ومع ذلك، لكي تتمكن من ممارسة الأنشطة الخارجية، يجب استيفاء متطلبات معينة.
يتعين على شركات الرحلات الحصول على تصاريح التخييم من خلال موقع وزارة الاقتصاد والسياحة (DET).
من الرسوم إلى المستندات المطلوبة، إليك دليل الحصول على تصريح إلكتروني للتخييم الصحراوي في دبي:
قبل التقديم
يتعين على الشركات التسجيل في البوابة الإلكترونية، وللقيام بذلك، تحتاج إلى رخصة تجارية، وبطاقة هوية المدير الإماراتية وصورة جواز سفره، وشهادة عدم ممانعة.
يتعين على أي مكان أو منظم فعاليات مقره دبي ويرغب في استضافة حدث في المدينة التسجيل، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في المناطق الحرة.
وتبلغ قيمة الاشتراك السنوي في البوابة 300 درهم، بالإضافة إلى رسوم الابتكار و10 دراهم للمعرفة، ويتم الانتهاء من التسجيل خلال يوم عمل واحد.
وقالت إدارة الجمارك في موقعها الإلكتروني إن بعض التفاصيل، مثل ملف الشركة واسمها وعنوانها، يجب إدخالها باللغة العربية.
يجب على المتقدمين أيضًا أن يحملوا رخصة تجارية سارية المفعول للعمل كمنظم أو مكان لإقامة الفعاليات في دبي. يجب أن تتضمن هذه الرخصة أنشطة محددة متوافقة مع التصريح الإلكتروني الذي تسجله الشركة.
قبل التقديم، يجب أن يكون لدى الشركات تصريح سفاري ساري المفعول مع امتلاك 10 مركبات وتسجيلها تحتها، أو خمس مركبات بالإضافة إلى حافلة لا يقل عدد مقاعدها عن 45 مقعدًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعمل في الشركة خمسة مرشدين سياحيين على الأقل.
يجب أن يكون سائقو السفاري ومرشدو الرحلات السياحية حاصلين على تأشيرة عمل. لا يُسمح للمستقلين في هذه الحالة.
تكون تصاريح السفاري صالحة لمدة عام واحد أو حتى انتهاء عقد الإيجار. عند انتهاء صلاحيتها، يجب تقديم طلب للحصول على تصريح جديد.
تصريح التخييم
بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية، يمكن للشركات التقدم بطلب للحصول على تصريح لتنظيم رحلات التخييم الصحراوية.
المستندات المطلوبة
شهادة عدم ممانعة من الدفاع المدني بدبي
صورة عقد الإيجار من بلدية دبي
تصريح من بلدية دبي
بالنسبة لكل مرشد سياحي، تحتاج الشركات إلى نسخة من بطاقة هوية DET الخاصة بالمرشد السياحي، بالإضافة إلى نسخة من تأشيرة إقامته.
رسوم
من 5000 درهم إلى 25000 درهم سنويًا، حسب حجم المخيم
كم من الوقت تستغرق؟
حتى يوم عمل واحد
ما هي الخطوات؟
قم بتسجيل الدخول إلى بوابة التصاريح الإلكترونية باستخدام حساب مدير الشركة.
انتقل إلى القسم الصادر وحدد تصريح السفاري الحالي الصالح.
انقر فوق "إضافة تصريح المخيم".
بمجرد حصولك على موافقة من إدارة التدريب والتعليم، عد إلى طلبك واستمر في إرفاق المستندات الإضافية المطلوبة.
قم بدفع الرسوم عبر البوابة الإلكترونية ثم قم بتقديم الطلب.