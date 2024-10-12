دبي: تصاريح رحلات السفاري والتخييم

قبل التقديم، يجب أن يكون لدى الشركات تصريح سفاري ساري المفعول مع امتلاك 10 مركبات وتسجيلها تحتها، أو خمس مركبات بالإضافة إلى حافلة لا يقل عدد مقاعدها عن 45 مقعدًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعمل في الشركة خمسة مرشدين سياحيين على الأقل.