دبي تصادر 519 مركبة و12 ألف أسطوانة غاز مُسال مخالفة

كثفت دبي عمليات التفتيش في قطاع الغاز المسال، حيث أجرت 449 عملية تفتيش مشتركة منذ يوليو 2022 لمكافحة الأنشطة غير القانونية، وتعزيز السلامة العامة، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وفقًا للمجلس الأعلى للطاقة في دبي.
أجريت عمليات التفتيش من قبل لجنة تنظيم تجارة المنتجات البترولية في دبي، بالتعاون مع شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والدفاع المدني في دبي.
وكشفت هذه الجهود المنسقة عن 596 مخالفة، مما أدى إلى مصادرة 12,367 أسطوانة مملوءة بشكل غير قانوني وضبط 519 مركبة غير مرخصة استخدمت لتهريب مواد خطرة وأسطوانات تحتوي على منتجات بترولية مجهولة المصدر لم تلب معايير السلامة.
يحظر قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 3 لعام 2021 توزيع أسطوانات الغاز المسال في دبي ما لم يتم تعبئتها من قبل مصانع معتمدة في الإمارة، لضمان تلبية جميع المعايير والقوانين المحلية.
حث المجلس الأعلى للطاقة العملاء على شراء أسطوانات الغاز المنزلي حصريًا من شركات التوزيع المعتمدة والتحقق من صحة أختام التعبئة على فوهات الأسطوانات. كما دعا العملاء إلى التحقق من علامات التعريف لمصانع التعبئة المعتمدة والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حقوقهم.
كما شجعت لجنة تنظيم تجارة المنتجات البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعقارات على الإبلاغ فورًا عن أي استخدام مؤكد أو مشتبه به لمرافقهم في تعبئة أو توزيع الغاز بشكل غير قانوني، لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر التي تشكلها هذه الممارسات الخطرة.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تعكس الجهود المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين التزامنا بتطبيق أشد المعايير لتنظيم هذا القطاع الحيوي".
وأضاف الطاير: "تحول الحملات المكثفة للمجلس الأعلى للطاقة، التي تُجرى مع شركائنا الاستراتيجيين، التوجيهات لحماية السلامة العامة وتعزيز أمن قطاع الطاقة إلى عمل".
وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: “نحن نراقب باستمرار جميع الأنشطة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعتمدة، ولحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية.”
قال برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة المنتجات البترولية في دبي: “تكثيف حملات التفتيش يتماشى مع جهودنا المستمرة للسيطرة وتنظيم توزيع وتخزين وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي بطريقة تعزز السلامة المجتمعية وتحافظ على بيئة سوق عادلة ومنظمة.”
