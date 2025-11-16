دبي تصادر 519 مركبة و12 ألف أسطوانة غاز مُسال مخالفة

كما شجعت لجنة تنظيم تجارة المنتجات البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعقارات على الإبلاغ فورًا عن أي استخدام مؤكد أو مشتبه به لمرافقهم في تعبئة أو توزيع الغاز بشكل غير قانوني، لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر التي تشكلها هذه الممارسات الخطرة.