دبي تشهد ابتكاراً لحفظ الزهور لمدة عام
من المؤكد أن باقة من الزهور ذات الرائحة المنعشة ستسعد أي شخص، أمَّا ما يحزنه فهو ذبول هذه الزهور بعد فترة قصيرة. ولهذا قررت "ألكسندرا تشيتشنيفا" المقيمة في دبي تغيير مصير الزهور الذابلة وذلك بالدمج بين شغفها وتقنية الحفظ البيولوجي التي تساعد هذه الزهور على البقاء لمدة عام.
وفي مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز"، قالت المواطنة البيلاروسية إن تقنية حفظ الزهور ممارسة شهيرة في بيلاروسيا والمملكة المتحدة وحتى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى.
وكانت "تشيتشنيفا"، مالكة متجر "إن بلوم بوتيك"، تقضي فصل الشتاء في دبي كسائحة فحسب، لكنها قررت أن تقيم بدبي بشكل دائم قبل خمس سنوات مع عائلتها.
وقالت: "في البداية، كنا نأتي لدبي في فصل الشتاء فقط، ولكننا قررنا الاستقرار هنا في دبي منذ خمس سنوات مع طفلين، كانا يعانيان في كثير من الأحيان من فصل الشتاء البارد. ومع نمو الطفلين، وجدنا لهما مدارس مناسبة وفرصاً جيدة هنا في دبي. لذلك قررنا البقاء هنا وبدء مشروعي".
بالإضافة إلى متجر "إن بلوم بوتيك"، هناك بعض المتاجر الأخرى في دبي التي تبيع الزهور المحفوظة التي يمكن أن تدوم لفترة طويلة.
كيف جاءت هذه الفكرة؟
تدير "تشيتشنيفا" مشروعها حالياً عبر الإنترنت، وتخطط لافتتاح متجرها الأول للزهور في أحد أبرز مراكز التسوق في دبي.
وقالت تشيتشنيفا: "عندما علمت أن الزهور قد تذبل في غضون أسبوع هنا، شعرتُ بالدهشة، فلطالما أحببتُ الزهور، وكان من المحزن للغاية أن أراها تموت في كل مرة. ولكن هناك تقنية لحفظها لفترة أطول، لذلك أردتُ أن أتعلمها وأستفيد منها هنا. بفضل التكنولوجيا المتقدمة، يمكن الآن حفظ الكثير من الزهور. والفرص هنا كثيرة".
وترى فرصاً للنمو في قطاع الضيافة والطيران الخاص وقطاعات أخرى مثل صالونات التجميل الراقية.
يتم استيراد الزهور بكميات كبيرة من اليابان والإكوادور ودول أخرى، وتُعتبر عملية الحفظ بطيئة مقارنة بالزهور الطازجة.
وأضافت: "في بيلاروسيا، تدوم هذه الزهور لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. أما في دبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وبسبب الرطوبة والمناخ الحار والكثير من أجهزة التكييف، فإن عمرها الافتراضي قد يصل لحوالي عام واحد."
لا تحتاج إلى صيانة، وطبيعية 100%
وأكدت "تشيتشنيفا" أن هذه الزهور لا تحتاج إلى أي صيانة وأنها طبيعية 100% ومستدامة أيضاً.
"نحن نستخدم الزهور الطبيعية فقط، ولا نستخدم الزهور الصناعية أو الحريرية أو أي شيء آخر. يمكن أن تعيش الزهور لمدة عام كامل دون الحاجة إلى أي صيانة أو ري أو تقليم."
في البداية، كانت تتلقى الطلبات الخاصة فقط، لكنها الآن تركز على قطاعات مثل الطائرات الخاصة. وأضافت قائلةً: "أتوقع زيادة الطلب لأن الناس مهتمون جداً بهذا النوع من المنتجات".
كم تكلفة الزهور؟
تبلغ تكلفة باقة من هذه الزهور طويلة الأمد حوالي أربعة إلى خمسة أضعاف تكلفة باقة الزهور العادية التي تدوم بضعة أيام فقط.
"في البداية، كنا نكتفي بحفظ الورود فقط. ولكن بفضل تطور التكنولوجيا، أصبح لدينا الآن الكثير من الزهور الأخرى أيضاً. ولكن لا يمكن حفظ جميع الزهور بسبب جودتها."
وأوضحت أن هذه التقنية توفر الكثير بالنسبة للشركات التي تستخدم الزهور العادية. "ونظراً لكونها منتجاً مستداماً، فإن باقة الزهور تطلق حوالي 35 كجم من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي".