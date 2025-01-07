دبي تشهد ابتكاراً لحفظ الزهور لمدة عام

وقالت تشيتشنيفا: "عندما علمت أن الزهور قد تذبل في غضون أسبوع هنا، شعرتُ بالدهشة، فلطالما أحببتُ الزهور، وكان من المحزن للغاية أن أراها تموت في كل مرة. ولكن هناك تقنية لحفظها لفترة أطول، لذلك أردتُ أن أتعلمها وأستفيد منها هنا. بفضل التكنولوجيا المتقدمة، يمكن الآن حفظ الكثير من الزهور. والفرص هنا كثيرة".