دبي تشدد إجراءات تفتيش المقاصف المدرسية حفاظا على سلامة الطلاب

بالإضافة إلى عمليات تفتيش الأغذية، تُجري البلدية عمليات تفتيش أوسع نطاقًا على المرافق، بما في ذلك أنظمة التكييف والتهوية، وحمامات السباحة، وشبكات إمدادات المياه. وتُراجع تقارير تنظيف وتعقيم خزانات المياه بانتظام، كما تُفحص الزي المدرسي للتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة.