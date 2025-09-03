دبي تشدد إجراءات تفتيش المقاصف المدرسية حفاظا على سلامة الطلاب

شددت بلدية دبي الرقابة على الأغذية المقدمة في مدارس الإمارة، وذلك في إطار جهودها لحماية صحة الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.
وتشمل عمليات التفتيش رياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس، حيث يُكلف فريق متخصص من مسؤولي سلامة الغذاء بفحص 456 مؤسسة سنويًا. وتُدعم الزيارات الميدانية بمراقبة يومية من خلال منصة "DM Checked"، التي تتابع أداء المقاصف وتراجع قوائم الطعام لضمان استيفائها لمعايير التغذية وسلامة الغذاء في المدينة.
وقال المسؤولون إنه يتم اتخاذ إجراءات فورية في حالات عدم الامتثال، بما في ذلك سحب المنتجات، وحظر تداولها، والمطالبة بخطوات تصحيحية من المدارس.
يجب على المقاصف اتباع نظام الاختيارات الغذائية الذكية، الذي يصنف العناصر إلى أربع مجموعات - الأخضر والأصفر والأحمر والأسود - للحد من الأطعمة غير الصحية وتشجيع تناول الفاكهة الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والماء والحليب قليل الدسم.
بالإضافة إلى عمليات تفتيش الأغذية، تُجري البلدية عمليات تفتيش أوسع نطاقًا على المرافق، بما في ذلك أنظمة التكييف والتهوية، وحمامات السباحة، وشبكات إمدادات المياه. وتُراجع تقارير تنظيف وتعقيم خزانات المياه بانتظام، كما تُفحص الزي المدرسي للتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة.
ويتم تنظيم ورش عمل تدريبية لموظفي المقصف ومسؤولي التغذية، في حين تهدف جلسات التوعية إلى تشجيع الطلاب على تبني عادات غذائية صحية والحد من هدر الطعام.