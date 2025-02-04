دبي: تسليم وحدات جديدة يضيق الفجوة بين تجديد العقود والانتقال إلى مناطق الضواحي

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة سي بي آر إي: "استمر نشاط الإطلاق الجديد في النمو بسرعة، على الرغم من أن سوق التأجير سيظل يعاني من نقص العرض في الأمد القريب، مع اكتمال أقل من 25 ألف وحدة في عام 2024 وحوالي 45 ألف وحدة متوقعة في عام 2025. وكان هذا في مواجهة نمو سكاني قوي، حيث بلغ إجمالي عدد السكان 3.8 مليون نسمة"، مضيفًا أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عمليات التسليم الجديدة من عام 2026 حتى عام 2028 مع بلوغ دورة التطوير ذروتها.