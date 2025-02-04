دبي: تسليم وحدات جديدة يضيق الفجوة بين تجديد العقود والانتقال إلى مناطق الضواحي
تتقلص الفجوة بين عدد تجديدات الإيجار وعقود الإيجار الجديدة في دبي.
وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع العقارات إن غالبية المستأجرين في دبي ما زالوا يفضلون تجديد عقود الإيجار بسبب ارتفاع الإيجارات، لكن تسليم وحدات جديدة في الأسواق يمنحهم خيارات للانتقال إلى مناطق جديدة في الضواحي، مما يؤدي إلى تضييق الفجوة بين تجديد عقود الإيجار والانتقال إلى وحدات جديدة.
وقال "ماثيو جرين"، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "سي بي ار اي": "لا يزال المستأجرون يفضلون على نطاق واسع تجديد عقود الإيجار لتجنب التكاليف الأعلى للعقود الجديدة، ولكن هذه الفجوة تضيق مع تسليم المزيد من المشاريع الجديدة بعيدًا عن وسط المدينة، مما يوفر أسعاراً أكثر تنافسية وأحجام وحدات أكبر".
وأضاف أن المشاريع الجديدة تجذب المستأجرين الذين يبحثون عن خيارات أكثر بأسعار معقولة دون المساومة على المساحة ووسائل الراحة.
وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة سي بي آر إي: "استمر نشاط الإطلاق الجديد في النمو بسرعة، على الرغم من أن سوق التأجير سيظل يعاني من نقص العرض في الأمد القريب، مع اكتمال أقل من 25 ألف وحدة في عام 2024 وحوالي 45 ألف وحدة متوقعة في عام 2025. وكان هذا في مواجهة نمو سكاني قوي، حيث بلغ إجمالي عدد السكان 3.8 مليون نسمة"، مضيفًا أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عمليات التسليم الجديدة من عام 2026 حتى عام 2028 مع بلوغ دورة التطوير ذروتها.
وتتوقع "براثيوشا جورابو"، المديرة ورئيسة قسم الأبحاث والاستشارات في شركة "كوشمان آند ويكفيلد كور"، أن تتراجع الإيجارات تدريجيًا مع تسليم المعروض الجديد ومؤشر الإيجار الذكي الجديد الذي يحقق المزيد من التكافؤ بين الإيجارات الجديدة والتجديدات.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت تسجيلات عقود الإيجار في الربع الرابع بنسبة 7% على أساس سنوي، وذلك بدعم أساسي من ارتفاع بنسبة 9% في عقود التجديد و5% في التسجيلات الجديدة.
وتوقعت شركة الوساطة العقارية "بيتر هومس"Betterhomes أن يتم تسليم 72,365 وحدة سكنية بحلول عام 2025، وهو رقم قياسي، وهو زيادة هائلة بنسبة 171 في المائة.
وأشارت شركة الاستشارات العقارية "سي بي آر إي" إلى أن الإيجارات ستواصل النمو في عام 2024 مع ارتفاع الشقق بنسبة 16 في المائة وتسجيل الفيلات نمواً بنسبة 13 في المائة.
وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر الإيجارات في الارتفاع في العام المقبل بسبب نقص العرض في المجتمعات الأساسية.
ومع إطلاق مؤشر الإيجار الذكي من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي في أوائل يناير، قالت شركة سي بي آر إي إن حسابات الإيجار يجب أن تعكس الآن بشكل أفضل صفات الوحدة والمنتقدين لها وتسمح بتقييم أكثر عدالة لشروط الإيجار الجديدة.
إجراءات التبريد
ورحبت شركة "سي بي آر إي" (CBRE) بقرار البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتقييد الإقراض على رسوم إعداد المعاملات، بما في ذلك رسوم تسجيل دائرة الأراضي والأملاك البالغة 4% وغيرها من التكاليف المرتبطة بالرهن العقاري.
وأضافت أن "هذا يُنظر إليه على أنه خطوة إيجابية في وقت كانت فيه الأنشطة المضاربة في ارتفاع واضح، حيث تمثل المعاملات على الخريطة 70 في المائة من جميع المبيعات خلال عام 2024، وهي أعلى نسبة دورية في دورة السوق الحالية".
وسجلت معاملات العقارات في دبي أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2024، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتجنب ارتفاع درجة حرارة السوق وتبريده. وفي عام 2024، بلغت معاملات العقارات السكنية نحو 434 مليار درهم، بزيادة هائلة بلغت 33%، مدفوعة بخطط سداد جذابة.
علاوة على ذلك، يقوم بعض المطورين الآن أيضًا باتخاذ تدابير من خلال تقديم خطط دفع تنافسية تعمل على تبريد السوق.
وقالت شركة سي بي ار اي: "أصبح بعض المطورين الآن أكثر عدوانية في شروطهم، حيث يشترطون دفعات مقدمة أكبر ويتم سداد غالبية الدفعات المقدمة أثناء البناء بدلاً من سدادها عند الانتهاء".
وقالت شركة الاستشارات العقارية سافيلز إن سوق العقارات في دبي مهيأة لمواصلة النمو والمرونة في عام 2025. وأضافت: "من المتوقع أن تستمر الاتجاهات التي لوحظت في عام 2024، مثل ثقة المستثمرين القوية، والطلب المتزايد على العقارات على الخريطة، والاهتمام المتزايد بالإسكان الفاخر. وبشكل عام، يعد عام 2025 بأن يكون عامًا ديناميكيًا آخر لسوق العقارات السكنية في دبي، مع فرص للمستخدمين النهائيين والمستثمرين للاستفادة من نمو المدينة وتطورها".