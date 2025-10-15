دبي تسرّع الاستثمار: الترخيص التجاري في 17 ثانية فقط

"اليوم، لدينا ذكاء اصطناعي لمراجعة الطلبات والتحقق منها. إذا كانت سليمة، يُعتمد الطلب. سابقًا، كان الموظفون يجلسون في المكتب بانتظار مراجعة المرفقات، والتي كانت تستغرق أحيانًا ساعات للموافقة عليها. اليوم، مع Agentic IA، يُمكن الموافقة عليها في 17 ثانية. أي أنه بمجرد تحميل المستندات، يحصل على الرد"، كما قال الفلاسي.