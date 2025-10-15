دبي تسرّع الاستثمار: الترخيص التجاري في 17 ثانية فقط

قال مسؤول كبير يوم الثلاثاء إن المستثمرين سيتمكنون قريباً من الحصول على رخصهم خلال 17 ثانية من خلال المنصة الرقمية "استثمر في دبي" بعد إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي "Agentic AI" على المنصة.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تسجيل وترخيص الأعمال في دبي، إنه تم تقديم نسخة محسنة من دليل الاستثمار في دبي في معرض جيتكس العالمي 2025، وسيتم إطلاقها في نهاية عام 2026.
يمكن لأي شخص يسجل دخوله إلى "استثمر في دبي" الآن الحصول على رخصته التجارية في غضون خمس دقائق كحد أقصى. خلال معرض جيتكس هذا، نُقدّم نسخة مُحسّنة منه، تتضمن قدرات الذكاء الاصطناعي. يُشبه الذكاء الاصطناعي موظفًا مُتميّزًا يعمل لدينا، إذ يُمكنه تقييم الطلب فورًا بدقة عالية.
"اليوم، لدينا ذكاء اصطناعي لمراجعة الطلبات والتحقق منها. إذا كانت سليمة، يُعتمد الطلب. سابقًا، كان الموظفون يجلسون في المكتب بانتظار مراجعة المرفقات، والتي كانت تستغرق أحيانًا ساعات للموافقة عليها. اليوم، مع Agentic IA، يُمكن الموافقة عليها في 17 ثانية. أي أنه بمجرد تحميل المستندات، يحصل على الرد"، كما قال الفلاسي.
وأضاف أن النظام يقوم بالتحقق من صحة الوثائق حتى تقوم لجنة الاعتماد والجودة بالموافقة على الطلب.
وأوضح الفلاسي أن نظام DBLC مُدمج في معظم الجهات الحكومية المحلية، إلا أن هناك بعض الأنشطة الخاصة التي قد تتطلب شهادة عدم ممانعة (NOC) لمعالجة طلب الترخيص. وأضاف الفلاسي أنه في حال تقديم مقدم الطلب لهذا الطلب، سيتولى النظام معالجته فورًا للمضي قدمًا في عملية الموافقة على الطلب.
وسلط الضوء على فائدة هذه التكنولوجيا الجديدة، وقال إن القسم سوف لا يُطلب من الموظفين انتظار التحقق من صحة المستندات. "لقد أُتمتت العملية بالكامل. الآن، يُشرف الموظفون على إمكانيات هذه الأنظمة بدلاً من إجراء عمليات فحص يدوية."
ويأتي تطوير التطبيق ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، بهدف زيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50% من خلال الابتكار والتبني الرقمي.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في بيان اليوم الثلاثاء إن التحديث الرئيسي لمنصة "استثمر في دبي" سيمكن المستثمرين والشركات من إدارة عملية إصدار التراخيص بالكامل رقمياً، بما في ذلك الهياكل المؤسسية والأشكال القانونية وتراخيص الفروع، مع القضاء على التكرار وتقليل الأعمال الورقية.
وستوحد ميزة الخدمات التصاريح والموافقات الأساسية من العديد من الهيئات الحكومية الرئيسية في واجهة واحدة سلسة، بما في ذلك تلك الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة دبي للطيران المدني، مع انضمام جهات إضافية لتعزيز تكامل الخدمات الحكومية.
منذ انطلاقها عام ٢٠٢١، سهّلت منصة "استثمر في دبي" إنجاز ١.٣ مليون معاملة، وأتاحت تأسيس ٢٨٠,٩١٦ شركة جديدة. وارتفع إصدار تراخيص الأعمال عبر المنصة بنحو ستة أضعاف، من ١٦,٥٨٤ رخصة عام ٢٠٢١ إلى ٩٥,٥٤٣ رخصة عام ٢٠٢٤، مع ارتفاع عدد المعاملات من ٣١,٣٨٣ معاملة إلى أكثر من ٢٥٨,٠٠٠ معاملة خلال الفترة نفسها.