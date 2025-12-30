دبي تسخر التكنولوجيا والنقل العام لتأمين ليلة رأس السنة

حثت لجنة تأمين الفعاليات في دبي السكان والزوار الذين يخططون لحضور احتفالات ليلة رأس السنة على اتباع تعليمات السلامة والوصول مبكرًا، حيث تقام الاحتفالات في 40 موقعًا في الإمارة.

قالت اللجنة إن جميع الاستعدادات قد اكتملت لتأمين احتفالات رأس السنة، بمشاركة أكثر من 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة في إدارة الحشود، والتحكم في المرور، والاستجابة للطوارئ.

تم نصح الجمهور بالامتثال للتوجيهات الصادرة عن ضباط الشرطة والفرق الميدانية على الأرض، ومتابعة التحديثات الرسمية حول إغلاق الطرق وتغييرات النقل الصادرة عن شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.

تشجع السلطات المحتفلين على استخدام وسائل النقل العام، بما في ذلك مترو دبي والحافلات وسيارات الأجرة، لتخفيف الازدحام حول مواقع الاحتفال الرئيسية. كما يُوصى بالوصول قبل الوقت المتوقع بسبب الازدحام المتوقع في المناطق الشعبية.

ستكون هناك خيام للدعم والمساعدة متاحة في المواقع الرئيسية طوال الليل. ستعمل هذه الخيام كنقاط للعثور على المفقودات، ومساعدة أفراد العائلات المنفصلين، وتقديم الدعم للأطفال المفقودين.

قالت شرطة دبي إن السكان يمكنهم الاتصال بالرقم 901 للخدمات غير الطارئة والاستفسارات، بينما يجب استخدام الرقم 999 في الحالات العاجلة.

بالنسبة لأولئك الذين يحتفلون في البحر، نصحت اللجنة مالكي القوارب والركاب بتسجيل رحلاتهم عبر خدمة الإبحار بأمان على تطبيق شرطة دبي الذكي. تتيح الخدمة للسلطات تحديد مواقع السفن بسرعة باستخدام ميزة SOS في حالة الطوارئ.

كما تم حث المسافرين الذين يسافرون في ليلة رأس السنة على التوجه إلى المطار في وقت أبكر من المعتاد. حذرت السلطات من أن الازدحام المروري وإغلاق الطرق المؤقت قد يؤثر على الوصول إلى مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، مما قد يؤدي إلى تفويت الرحلات.

قال المسؤولون إن التعاون من الجمهور سيكون مفتاحًا لضمان بداية آمنة وسلسة للعام الجديد في جميع أنحاء دبي.