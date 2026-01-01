دبي تستيقظ ناصعة.. البلدية تعيد رونق الشوارع والشواطئ في ساعات

بينما كانت الألعاب النارية تضيء الأفق والجموع تستقبل عام 2026 في جميع أنحاء الإمارة، كانت هناك عملية أخرى تجري بالفعل خلف الكواليس؛ حيث قادت بلدية دبي حملة تنظيف ليلية ضخمة لاستعادة رونق الشوارع والشواطئ والأماكن العامة خلال الاحتفالات وفي غضون ساعات قليلة من انتهائها.

وبحلول الصباح الباكر من يوم 1 يناير، تمت إزالة النفايات التي خلفها المحتفلون بليلة رأس السنة، مع انتشار فرق من عمال البلدية والمفتشين في المواقع الرئيسية.

وأظهرت مقاطع فيديو شاركها سكان على وسائل التواصل الاجتماعي عمال نظافة بملابسهم الرسمية وهم يكنسون الشوارع ويجمعون القمامة حتى أثناء استمرار الاحتفالات. كما أبرزت الصور التي نُشرت على حساب بلدية دبي (ستوري) حجم هذه العملية الضخمة.

ووفقاً لبلدية دبي، كانت عملية التنظيف هي المرحلة النهائية من خطة شاملة تم إعدادها مسبقاً لاحتفالات ليلة رأس السنة.

شكلت "النظافة" واحدة من الركائز الخمس الرئيسية لخطة بلدية دبي في ليلة رأس السنة؛ حيث تم نشر أكثر من 3000 عامل، يدعمهم 200 مشرف ومفتش ونحو 400 مركبة، قبل وأثناء وبعد الاحتفالات لضمان عودة المناطق العامة إلى طبيعتها بسرعة.

وركزت الفرق على الطرق الرئيسية، والميادين العامة، والشواطئ، والحدائق، ومناطق الفعاليات، بالتنسيق الوثيق مع المطورين والشركاء الاستراتيجيين لضمان إزالة النفايات بكفاءة وأمان.

وكانت جهود التنظيف جزءاً من استراتيجية أوسع ومتكاملة تم تطويرها تحت مظلة لجنة تأمين الفعاليات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وفي حديثه عن الاستعدادات التي سبقت ليلة رأس السنة، قال مسؤول في بلدية دبي إن الخطة بُنيت حول خمسة مجالات تركيز رئيسية، شملت: الصحة والسلامة، الأغذية، الشواطئ، الحدائق، والمجال الأخير والأهم وهو النظافة.

تم إجراء فحوصات الصحة والسلامة لضمان أن جميع الألعاب النارية والمرافق الترفيهية معتمدة وآمنة للاستخدام قبل الاحتفال. كما تم تنفيذ عمليات تفتيش صارمة على سلامة الأغذية في المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، مع تواجد المفتشين طوال فترة الفعالية. واتخذت بلدية دبي إجراءات تتعلق بالشواطئ التي خُصصت لاستخدام العائلات فقط، وللحدائق العامة مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحاً للسماح للزوار بمشاهدة الألعاب النارية والمغادرة بأمان.