دبي تستقبل 2025 بعروض ألعاب نارية مذهلة في 7 مواقع
ستضيء الألعاب النارية الدقائق الأولى من العام الجديد 2025 ستة مناطق في دبي، وهي حديقة البرج (برج بارك) والقرية العالمية ودبي فستيفال سيتي مول والسيف، وجزيرة بلوواترز وذا بييتش جي بي آر وحتا.
جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه المدينة عن برنامجها الاحتفالي بمناسبة رأس السنة الجديدة.
وفي برج بارك، سيضاء برج خليفة الشهير بعرض رائع، كما ستتوهج السماء فوق وسط مدينة دبي بالألعاب النارية.
في القرية العالمية، سيبدأ العد التنازلي للاحتفالات السبعة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بدءاً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 1 صباحاً.
وسيشهد دبي فستيفال سيتي مول إطلاق الألعاب النارية وعرضاً خاصاً للمطرب المصري محمود العسيلي.
وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "للحصول على أجواء أكثر تقليدية، توجه إلى منطقة السيف التاريخية، حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة والأجواء الاحتفالية. حيث ستوفر بلوواترز وذا بييتش، جي بي آر، أماكن مثالية لمشاهدة الألعاب النارية قبالة الساحل. في حتا، سيكون هناك عرض مدهش من الألعاب النارية بالقرب من لافتة حتا".
احتفالات في جميع أنحاء المدينة
يمكن للباحثين عن تجربة فريدة من نوعها في ليلة رأس السنة الجديدة أن يستقبلوا عام 2025 برحلة عبر مياه دبي من خلال حجز عبّارة أو تاكسي مائي أو رحلة عبر المواقع المختلفة حول المدينة. تشمل المواقع مارينا مول الغبيبة، وبلو واترز، والفهيدي، والجداف، والعديد منها سيوفر مقاعد في الصف الأمامي لمشاهدة عروض الألعاب النارية. يمكن التحقق من توافر وحجز الرحلات عن طريق الاتواصل عبر الايميل بـ (marinebooking@rta.ae).
سيستضيف برج العرب حفل عشاء نهاية العام في مارينا جاردن، وسيتضمن تكريماً "لباري وايت" ووجبة فاخرة من خمسة أطباق حائزة على نجمة ميشلان. ستقام الليلة، التي تصادف أيضاً الذكرى الخامسة والعشرين لبرج العرب، مع عزف أغاني من حقبة التسعينيات بلا توقف وعرض ألعاب نارية مذهل بإطلالات خلابة بزاوية 360 درجة من التراس.
في مركز حتا للترفيه، يمكنك الاستمتاع بجمال الطبيعة الهادئ مع عروض الأضواء المبهرة بالإضافة إلى أنشطة مثل الانزلاق بالحبال والتجديف بالكاياك والموسيقى الحية. وستقدم المطاعم من جميع أنحاء المدينة أشهى المأكولات طوال المساء.
سيقام حفل تنكر ملكي في فندق "رافلز النخلة دبي" ليلة رأس السنة الجديدة ابتداءً من الساعة 7:30 مساءً. بالاضافة حفل موسيقي في ردهة سولاجاز (Sola Jazz) في فندق رافلز، حيث ستؤدي فرقة بوب مكونة من ثمانية أفراد عروضها إلى جانب العديد من العروض الترفيهية.
"أضواء دبي" ستحول وجهات شهيرة في المدينة إلى مناطق مضيئة وخلابة بتركيبات تفاعلية فريدة من نوعها مستوحاة من الماء والهواء والنار والطاقة والتواصل، وستضيء بلوواترز، ونخلة النخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وسيتي ووك، وحتا.
الحفلات الموسيقية
سيستضيف موقع التخييم الفاخر "Terra Solis" أمسية مليئة بالمرح بجوار الكثبان الرملية. ويستضيف الموقع منسق الموسيقى البلجيكي والمنتج "Lost Frequencies" وثنائي الموسيقى الإلكترونية "Agents of Time"، حيث سيبقى الزوار في حالة من المرح طوال الليل.
سيعتلي أيقونة الموسيقى العالمية "ليونيل ريتشي" خشبة المسرح في منتجع أتلانتس النخلة على سطح خارجي مُصمم خصيصاً يطل على نخلة جميرا. ويمكن للزوار الاستمتاع بسحر "برودواي" مع العروض المسرحية والترفيه المتجول بالإضافة إلى عرض مذهل للألعاب النارية. وتتراوح أسعار التذاكر من 4500 إلى 12500 درهم.