دبي تستقبل 2025 بعروض ألعاب نارية مذهلة في 7 مواقع

يمكن للباحثين عن تجربة فريدة من نوعها في ليلة رأس السنة الجديدة أن يستقبلوا عام 2025 برحلة عبر مياه دبي من خلال حجز عبّارة أو تاكسي مائي أو رحلة عبر المواقع المختلفة حول المدينة. تشمل المواقع مارينا مول الغبيبة، وبلو واترز، والفهيدي، والجداف، والعديد منها سيوفر مقاعد في الصف الأمامي لمشاهدة عروض الألعاب النارية. يمكن التحقق من توافر وحجز الرحلات عن طريق الاتواصل عبر الايميل بـ (marinebooking@rta.ae).