دبي تستقبل أول غرف ألعاب تفاعليةعالمياً: تجربة فريدة تجمع بين اللياقة والترفيه

وتتتسع كل غرفة لمجموعات تتراوح بين لاعبين إلى خمسة لاعبين، حيث تم تصميم كل غرفة بعناية لتحدي القدرات البدنية والعقلية للمشاركين. تقدم هذه التجربة الفريدة مزيجاً مبتكراً من الألعاب، والترفيه، والنشاط البدني، حيث يمكن للاعبين الانخراط في مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل القفز، والتسلق، والمراوغة، وحل الألغاز ضمن أكثر من 50 لعبة فريدة ومبتكرة.

من بين الألعاب البارزة ميغا غارد، التي اشتهرت على تيك توك، وتتميز بأكثر من 500 ضوء ملون متعدد التنشيط، مما يشكل تحدياً بصرياً وحركياً استثنائياً. إلى جانب ذلك، تحتوي الفعالية على ألعاب عالية التقنية تجمع بين العناصر الرقمية والمادية، مثل هوبس، و سترايك، وبورتالس، وبريسس، وهايد، وكونترول