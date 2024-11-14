دبي تستقبل أساطير ريال مدريد في أول حديقة ترفيهية لكرة القدم

استمتع مشجعو ريال مدريد في دبي وزوار المدينة برحلة ممتعة عندما زار أساطير الفريق أول حديقة كرة قدم في العالم، حديقة ريال مدريد العالمية، في دبي "بارك آند ريزورتس".
كان الافتتاح الكبير حدثاً مليئاً بالنجوم، مع أساطير كرة القدم "إيميليو بوتراجينيو"، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، و"روبرتو كارلوس"، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي مركز الظهير الأيسر في تاريخ كرة القدم، ترك اللاعبان الأيقونيان بصمةً لا تمحى في تاريخ ريال مدريد، وانضم إليهما العديد من الضيوف المميزين للاحتفال بهذه المناسبة.
تبلغ مساحة الحديقة الترفيهية ستة هكتارات وتضم أكثر من 40 لعبةً ومعلماً سياحياً مستوحى من فريق ريال مدريد، وتَعِد بتجربة لا تُنسى للعائلات وعشاق كرة القدم ومحبي المتنزهات الترفيهية.
وبينما كان أساطير كرة القدم يختلطون بالجمهور، تجمّع الأطفال حولهم بشغف، طالبين النصائح والإرشادات لتحسين لعبهم، وكانت لحظة مؤثرة، حيث خصص الأساطير بعض الوقت لتقديم التوجيه والتشجيع.
كان الحدث الأبرز في ذلك اليوم هو دخول بوتراجينيو وكارلوس إلى ملعب كرة القدم داخل الحديقة، ولعب مباراة مع أكثر من 100 طفل من مؤسسة ريال مدريد، وقد أضاف وجودهما شيئاً جميلاً من الإثارة، وكان اللاعبان قد فازا بالعديد من الألقاب وحطّما الأرقام القياسية وصنعا التاريخ مع ريال مدريد.
وقال برونو مارك، البالغ من العمر 10 أعوام، وهو متحمس لكرة القدم ويرتدي قميص الفريق بفخر، والذي استمع بشغف إلى نصائح اللاعب الأسطوري: "على الرغم من أنني لم أشاهد روبرتو كارلوس يلعب على الهواء مباشرة من قبل، فإن مدربينا يتحدثون دائماً عن مدى روعته".
وأضاف مارك "لقد كان لقاؤه شخصياً أمراً لا يُصدّق، يقول مُدرّبي: إنه كان قادراً على تغير مسار الكرة في الهواء بطرق تتحدى قوانين الفيزياء، والآن أدركت لماذا أصبح أسطورة".
بالنسبة للعديد من المشجعين، كان لقاء أساطير، مثل روبرتو كارلوس بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، قال عبد العزيز: "عندما أخبرني مدرّبي عن روبرتو كارلوس، بحثت على الفور عن مقاطع الفيديو الخاصة به على يوتيوب، لقد أدهشتني مهاراته المذهلة، وخاصة تلك الركلات الحرة التي لا تُصدّق".
"لقد كان لقاء روبرتو كارلوس بمثابة حلم تحول إلى حقيقة. كثيراً ما يخبرنا مدرّبونا عن ركلاته الحرة المجنونة وكيف كان مدافعاً لا مثيل له، شعرت وكأنني التقيت ببطل خارق في الحياة الواقعية"، قال عزيز.
يمكن للزوار تناول الطعام في المطاعم الحصرية الموجودة في الحديقة، التي تحمل طابع ريال مدريد، والتي تقدم مزيجاً فريداً من المأكولات الإسبانية والعالمية، كل ذلك في ظل وجود صور وتذكارات أيقونية من التاريخ الغني للنادي.
يمكن للمشجعين التعمق في تاريخ الفريق من خلال المعروضات التفاعلية والعروض التي تسلّط الضوء على إنجازات الفريق واللاعبين الأسطوريين واللحظات المميزة.
وقال فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: "إنّ عالم ريال مدريد ليس مجرد متنزّهٍ ترفيهي، بل هو احتفال بكرة القدم، ونحن سعداء باستضافة أساطير مثل إميليو بوتراجينيو وروبرتو كارلوس هنا، لعرض إرث النادي وتقدير الرياضة العالمية، إن عالم ريال مدريد هو إضافة مثيرة إلى المشهد الترفيهي في دبي، حيث يقدم تجارب شاملة وتعليمية وممتعة للجميع".
من "ذا ريل تشالنج" The Real Challenge، يمكن للزوار اختبار مهاراتهم في كرة القدم، إلى تجربة "بيرنابيو" Bernabéu، التي تعرض 15 كأساً أوروبياً لكرة القدم و11 كأساُ أوروبياً لكرة السلة، كما يمكن للمشجعين التقاط صور سيلفي مع شخصيات بالحجم الطبيعي للاعبين الأسطوريين في (ميت ذا ستارز) "Meet the Stars" والاستمتاع بمشاهدة المباريات مباشرة مع خصومات حصرية لمدريديستا على التذاكر والطعام.
دعماً لمفهوم الشمولية، سيستضيف المنتزه أيضاً يوم الرياضات الشامل لأصحاب الهمم، للاحتفال بفرحة الرياضة وضمان مشاركة الجميع في هذا الحدث المثير.