دبي تستقبل أساطير ريال مدريد في أول حديقة ترفيهية لكرة القدم

وقال برونو مارك، البالغ من العمر 10 أعوام، وهو متحمس لكرة القدم ويرتدي قميص الفريق بفخر، والذي استمع بشغف إلى نصائح اللاعب الأسطوري: "على الرغم من أنني لم أشاهد روبرتو كارلوس يلعب على الهواء مباشرة من قبل، فإن مدربينا يتحدثون دائماً عن مدى روعته".

وأضاف مارك "لقد كان لقاؤه شخصياً أمراً لا يُصدّق، يقول مُدرّبي: إنه كان قادراً على تغير مسار الكرة في الهواء بطرق تتحدى قوانين الفيزياء، والآن أدركت لماذا أصبح أسطورة".

بالنسبة للعديد من المشجعين، كان لقاء أساطير، مثل روبرتو كارلوس بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، قال عبد العزيز: "عندما أخبرني مدرّبي عن روبرتو كارلوس، بحثت على الفور عن مقاطع الفيديو الخاصة به على يوتيوب، لقد أدهشتني مهاراته المذهلة، وخاصة تلك الركلات الحرة التي لا تُصدّق".

"لقد كان لقاء روبرتو كارلوس بمثابة حلم تحول إلى حقيقة. كثيراً ما يخبرنا مدرّبونا عن ركلاته الحرة المجنونة وكيف كان مدافعاً لا مثيل له، شعرت وكأنني التقيت ببطل خارق في الحياة الواقعية"، قال عزيز.

يمكن للزوار تناول الطعام في المطاعم الحصرية الموجودة في الحديقة، التي تحمل طابع ريال مدريد، والتي تقدم مزيجاً فريداً من المأكولات الإسبانية والعالمية، كل ذلك في ظل وجود صور وتذكارات أيقونية من التاريخ الغني للنادي.