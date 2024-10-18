دبي تستقبل"بيج باد وولف": خصومات هائلة على الكتب

ستنطلق النسخة السادسة من معرض "بيج باد وولف" لبيع الكتب في "ساوند ستيدجز" بمدينة دبي للاستوديوهات في الفترة من 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، من الساعة العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل، ليُقدم لزوّاره فرصة ذهبية للاختيار من بين أكثر من مليوني كتاب بأسعار مُخفضة، تتنوع بين الكتب الأكثر مبيعاً، والسير الذاتية، والروايات المُصورة، وكتب الطبخ، وكتب الأطفال، والكتب الكلاسيكية، وكتب التنمية البشرية، والخيال العلمي، وكتب الفنون والحرف، والتاريخ، وكتب الأعمال، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الكتب العربية.