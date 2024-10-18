دبي تستقبل"بيج باد وولف": خصومات هائلة على الكتب
يستعد عشاق القراءة في دبي لاستقبال "بيج باد وولف"، أكبر معرض لبيع الكتب في العالم، والذي يعود إلى الإمارة الشهر المقبل ليقدم خصومات هائلة تصل إلى 75% على مجموعة ضخمة من الكتب تلبي جميع الأذواق.
ستنطلق النسخة السادسة من معرض "بيج باد وولف" لبيع الكتب في "ساوند ستيدجز" بمدينة دبي للاستوديوهات في الفترة من 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، من الساعة العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل، ليُقدم لزوّاره فرصة ذهبية للاختيار من بين أكثر من مليوني كتاب بأسعار مُخفضة، تتنوع بين الكتب الأكثر مبيعاً، والسير الذاتية، والروايات المُصورة، وكتب الطبخ، وكتب الأطفال، والكتب الكلاسيكية، وكتب التنمية البشرية، والخيال العلمي، وكتب الفنون والحرف، والتاريخ، وكتب الأعمال، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الكتب العربية.
منذ انطلاقته في عام 2009، تطور "بيج باد وولف" ليُصبح حركة عالمية في مجال الكتب، حيث زار 37 مدينة في 15 دولة ومنطقة، بما في ذلك الفلبين وكمبوديا وهونج كونج وإندونيسيا وميانمار وباكيستان وسنغافورة وسريلانكا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان والإمارات العربية المتحدة وماليزيا.
قال "أندرو ياب"، مؤسس "بيج باد وولف": "نحن مؤسسة عالمية ندافع عن القراءة، ونهدف إلى تغيير العالم من خلال كتاب واحد في كل مرة، وذلك بتشجيع الجميع على اكتشاف متعة القراءة، صغاراً وكباراً".
ويحظى هذا الحدث بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، برئاسة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.