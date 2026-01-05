دبي تستعيد"نبضها الأصفر" وعودة الحيوية إلى المدارس

عادت حافلات المدارس الصفراء الأيقونية في دولة الإمارات إلى الشوارع صباح يوم الاثنين (5 يناير)، معلنةً نهاية عطلة شتوية استمرت أربعة أسابيع، وبداية فصل دراسي جديد لآلاف الطلاب في جميع أنحاء الإمارة.

وشهدت الساعات الأولى ازدحاماً مرورياً يفوق المعتاد بالقرب من المناطق المدرسية، مع تواجد المراقبين عند الإشارات المرورية للحفاظ على انسيابية حركة المركبات. كما شوهدت دوريات الشرطة خارج العديد من المدارس، حيث عززت السلطات تواجدها لضمان عودة آمنة للطلاب.

كانت صحيفة "خاليج تايمز" موجودة في مدرسة "جيمس فاوندرز" (GEMS Founders) بمنطقة البرشاء، حيث مرّ اليوم الأول من العودة بمزيج من الضحكات، والتثاؤب، والإصرار الهادئ. وفي أروقة المدرسة، تبادل الطلاب الأكبر سناً قصص العطلات عن الرحلات العائلية، والوجبات الاحتفالية، واحتفالات رأس السنة، بينما تمسك بعض الأطفال الصغار بوالديهم وهم يخطون خطوات مترددة للعودة إلى الروتين.

وجوه جديدة.. وأهداف جديدة

بالنسبة لبعض الطلاب، يمثل الفصل الدراسي الجديد فصلاً جديداً في حياتهم. "لينومي أرياسينا"، وهي مغتربة سريلانكية وطالبة في السنة الثانية عشرة انضمت إلى المدرسة قبل شهرين، اعترفت بأن الاستيقاظ صباحاً لا يزال صراعاً، لكن الحماس مرتفع لديها. وقالت: "فوجئت بمدى سعادتي بالعودة. لم يكن الاستيقاظ مبكراً سهلاً، لكن بمجرد وصولي تحسن مزاجي. أتطلع لتعلم أشياء جديدة وصنع ذكريات مع أصدقائي ومعلميَّ. قراري للعام الجديد هو الحصول على درجات الامتياز (A's) وأن أكون صديقة جيدة وشخصاً طيباً مع الجميع. أنا حقاً أحب هذه المدرسة والأجواء هنا".

كما عاد المعلمون بطاقة متجددة؛ حيث قال "محمود نعيم"، وهو من الإضافات الجديدة لفريق مدرسة جيمس فاوندرز ومعلم تربية إسلامية يعيش في دبي منذ عقد من الزمن، إن الانضمام للمدرسة يشبه بداية رحلة ذات مغزى. وأضاف: "أنا سعيد حقاً لكوني جزءاً من هذا الفريق وللعمل مع الأطفال هنا. سأقوم بتدريس القرآن الكريم والسيرة النبوية. هدفي هو مساعدة الطلاب على ربط تعلمهم بالنمو الشخصي وتطوير المهارات. أشعر أن هذا فصل جديد، وأتطلع إليه حقاً".