دبي تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد في السياحة مع تدفق الزوار لتجارب مبتكرة

حاليًا، تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة في 80 سوقاً، مع أكثر من 3000 شريك. وأوضح شهاب أن أهم الأسواق المصدرة للسياح لا تزال الهند، والمملكة المتحدة، والسعودية، وعمان، وروسيا. فقد زار ما يقرب من 1.4 مليون شخص دبي من الهند في عام 2024، تلتها المملكة المتحدة بقرابة 1.1 مليون زائر.