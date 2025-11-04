دبي تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد في السياحة مع تدفق الزوار لتجارب مبتكرة

تستعد دبي لتحطيم الرقم القياسي في أعداد السياح هذا العام، وتبذل هيئة السياحة في الإمارة كل ما بوسعها لتحقيق هذا الهدف. من التوسع إلى أسواق جديدة والتركيز على السياحة التجريبية، يعمل قطاع الاقتصاد والسياحة بجد لتجاوز أرقام العام الماضي في استقبال الزوار.
قال شهاب شايان، المدير الإقليمي للعمليات الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "الهدف هو تحطيم الرقم القياسي البالغ 18.7 مليون زائر الذي حققناه العام الماضي." وأضاف: "أحد الاتجاهات الأساسية التي نراها الآن تدور حول التجارب. يبحث المسافرون عن بناء ذكريات مع أحبائهم."
وفقًا لشايان، أصبح المسافرون اليوم أكثر اهتمامًا بالاستدامة والرغبة في الحصول على نقاط بيع مميزة لوجهاتهم السياحية. وأضاف: "المسافرون يبحثون دائمًا عن أشياء جديدة لا يمكنهم فعلها في أماكن أخرى."
وكان شهاب يتحدث إلى صحيفة "خليج تايمز" على هامش سوق السفر العالمي (WTM) في لندن يوم الثلاثاء (4 نوفمبر). وتشارك دبي في هذا الحدث مع 71 شريكاً يمثلون الهيئات الحكومية وشركات الطيران والفنادق والوجهات السياحية. وبنهاية شهر سبتمبر من هذا العام، بلغ إجمالي عدد الزوار إلى دبي 13.95 مليون، مقارنة بـ 13.29 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر شهاب أن دائرة الاقتصاد والسياحة كانت تسعى لعرض دبي كمدينة "طوال العام" وكانت لديها ثلاثة أهداف رئيسية: زيادة عدد الزوار المقيمين، وتمديد مدة الإقامة، وزيادة عدد الزوار المتكررين. حاليًا، يزور 25٪ من السياح دبي بشكل متكرر.
قال: "هناك دائمًا ما يمكن التطلع إليه." وتابع: "لقد أطلقنا مؤخرًا تحدي دبي للياقة البدنية الذي أصبح عالميًا. كان هناك منشور ضخم عنه في إسبانيا في جناح مدريد قبل المباراة. لدينا مهرجان دبي للتسوق، وبالطبع مفاجآت صيف دبي."
حاليًا، تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة في 80 سوقاً، مع أكثر من 3000 شريك. وأوضح شهاب أن أهم الأسواق المصدرة للسياح لا تزال الهند، والمملكة المتحدة، والسعودية، وعمان، وروسيا. فقد زار ما يقرب من 1.4 مليون شخص دبي من الهند في عام 2024، تلتها المملكة المتحدة بقرابة 1.1 مليون زائر.
وللحفاظ على الزخم، تتطلع الدائرة إلى الأسواق الناشئة. قال شهاب: "لقد نظرنا إلى فيتنام كخيار جديد بالنسبة لنا." وأضاف: "تركيا سوق جديدة بدأنا العمل فيها قبل عدة سنوات. أوروبا الشرقية منطقة جديدة بالكامل ونبذل الكثير من الجهود في رومانيا وغيرها. ولدينا أيضاً مناطق أخرى في أفريقيا نفكر فيها. مصر واحدة من الدول التي نعمل فيها بكثافة في السنوات الأخيرة ولديها إمكانات هائلة."
وأوضح شايان أن الدائرة لا تستهدف عددًا محددًا من الأسواق الجديدة سنويًا، بل تعتمد نهجًا قائمًا على البيانات. وقال: "ننطلق من نوعية القطاعات التي سنركّز عليها وما هو العائد على الاستثمار، ولكل سوق معايير مختلفة بالنسبة لنا."
تشارك جميع الإمارات السبع في سوق السفر العالمي هذا العام، حيث تقدم كل إمارة معالمها الفريدة مع الترويج لدولة الإمارات كوجهة موحدة.
قال منصور عبدالله خلفان جمعة أبوالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، متحدثًا لوسائل الإعلام في جناح دائرة الاقتصاد والسياحة: "الإمارات السبع مثل سبع تجارب وقصص متميزة، يجمعها هوية واحدة وهدف مشترك في دولة الإمارات."
وتابع: "تشاهدون أيضًا تجارب مبتكرة للغاية - أمة تقدم تاريخها وثقافتها وتجارب رائعة للزوار. كل إمارة تقدم شيئاً فريداً، وهذا تميز يمكننا كدولة أن نوجهه للعالم وندعوهم لزيارتنا."