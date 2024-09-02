دبي تستعد لانطلاق الموسم الـ29 للقرية العالمية

حققت القرية العالمية في موسمها الثامن والعشرين رقماً قياسياً جديداً باستقبالها 10 ملايين زائر، حيث تم عرض حضارات لأكثر من 90 دولة عبر 27 جناحاً، كما شارك في الموسم الماضي أكثر من 400 فنان، وشهد الجمهور أكثر من 40 ألف عرض.