دبي تستعد لانطلاق الموسم الـ29 للقرية العالمية
أعلنت القرية العالمية، وجهة التنزه في الهواء الطلق الرائدة في العالم، انطلاق الموسم التاسع والعشرين في 16 أكتوبر 2024، حيث تظل الوجهة الشهيرة مغلقة خلال أشهر فصل الصيف.
وتقدم هذه الوجهة الترفيهية كل عام تجارب جديدة تتعلق بالطعام والألعاب والعروض المتعددة الثقافات والتسوق والمعالم السياحية.
حققت القرية العالمية في موسمها الثامن والعشرين رقماً قياسياً جديداً باستقبالها 10 ملايين زائر، حيث تم عرض حضارات لأكثر من 90 دولة عبر 27 جناحاً، كما شارك في الموسم الماضي أكثر من 400 فنان، وشهد الجمهور أكثر من 40 ألف عرض.
وضم الموسم أيضاً أكثر من 200 لعبة ومعلم ترفيهي، وأكثر من 3500 متجر للتسوق و 250 خياراً لتناول الطعام.
وتفتح القرية أبوابها للزوار خلال النصف الأكثر برودة من العام، وعادة ما تكون التذاكر مجانية للأطفال دون سن الثالثة، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، وأصحاب الهمم.