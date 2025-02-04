دبي تستعد لافتتاح أطول منتجع صحي عالمياً 2028

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن دبي ستحتضن قريباً على أطول منتجع صحي في العالم، كجزء من استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033 .

ومن المقرر بناء فندق "ثيرم دبي" على ارتفاع 100 متر، في حديقة زعبيل، ومن المقرر افتتاحه في عام 2028.

وستخصص المدينة ملياري درهم لتطوير المعلم الجديد الذي سيضم حديقة تفاعلية وأكبر حديقة نباتية داخلية في العالم، والمصممة لاستضافة 1.7 مليون زائر سنويًا.

ويمتد المنتجع على مساحة 500 ألف قدم مربع، وسيضم ثلاث مناطق تركز على "الاستعادة والاسترخاء واللعب". وقال سموه : "يعكس هذا المشروع المبتكر التزامنا بتعزيز التنوع البيولوجي الحضري والاستدامة البيئية، وخلق تجارب ثرية لسكان دبي وزوارها".

حمدان بن محمد يعتمد مشروع "ثيرم دبي" أعلى منتجع في العالم في حديقة زعبيل بتكلفة ملياري درهم ويفتتح في 2028 pic.twitter.com/cSGHfdTIC7

— مكتب دبي للإعلام (@DXBMediaOffice) 4 فبراير 2025

وكشفت بلدية دبي مؤخرًا عن زراعة ما يصل إلى 216.500 شجرة في جميع أنحاء دبي بحلول عام 2024، بزيادة قدرها 17 في المائة عن عام 2023. وهذا يعني زراعة ما معدله 600 شجرة يوميًا في العام الماضي. في مايو 2024، أطلقت دبي استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033، من أجل تعزيز رفاهية المجتمع. تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ الإمارة كأفضل مكان للإقامة في العالم.

ويهدف المشروع إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة والبيئة والعائلة، ويضمن وصول السكان إلى الخدمات في غضون 20 دقيقة، كما يتضمن خططاً شاملة لتطوير المناطق المحيطة بدبي.

وتتضمن المبادرة أيضًا تطوير المرافق العامة مثل الحدائق والشواطئ، حيث سيتم تطوير أكثر من 200 حديقة في إطار المشروع، بالإضافة إلى تمديد مسارات الدراجات على الشواطئ بنسبة 300 في المائة، وتوسيع طول شواطئ السباحة الليلية بنسبة 60 في المائة، كما سيتم تخصيص شاطئ جديد حصريًا للنساء.