دبي تستعد لاستقبال 2025 بإجراءات أمنية وطبية مكثفة
بينما تستعد دبي لإقامة واحدة من أكبر احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة على مستوى العالم، قامت السلطات بتطبيق إجراءات أمنية متعددة لضمان تجربة ممتعة لجميع الزوار.
سيتم نشر أكثر من 10,000 رجل أمن في المدينة لتأمين الحدث الكبير، حيث سيتم إطلاق عدة عروض للألعاب النارية في الدقائق الأولى من عام 2025.
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون أكثر من 200 سيارة إسعاف و1800 موظف طبي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة، بدعم من 10 مستشفيات جاهزة للرعاية العاجلة.
فيما يلي دليل لكل ما تحتاج إلى معرفته للاحتفالات:
موقف السيارات
ولضمان وجود مواقف كافية للسيارات للقادمين لمشاهدة عروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة، خصصت هيئة الطرق والمواصلات حوالي 20 ألف موقف إضافي للسيارات في دبي مول وزعبيل وإعمار بوليفارد.
لأولئك الذين يفضلون القيادة بدلاً من استخدام وسائل النقل العامة، ستتوفر مواقف بديلة في نادي الوصل (500 موقف) والجافلية (400 موقف)، بالإضافة إلى مواقف سيارات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وستعمل الحافلات من الساعة 3 مساءً لنقل الضيوف إلى مناطق الاحتفال الرئيسية.
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الوصول إلى مناطق المشاهدة
ومن أجل ضمان تجربة ممتعة للجميع، قامت اللجنة بتخصيص مناطق مشاهدة للعمال مزودة بشاشات كبيرة وخدمات وجبات. كما تم تخصيص مناطق خاصة للعائلات وأخرى منفصلة للعزاب.
إغلاق الطرق
ستبدأ عمليات إغلاق الطرق الرئيسية في الساعة الرابعة مساءً يوم 31 ديسمبر، مما يؤثر على الطرق الرئيسية بما في ذلك شارع الشيخ محمد بن راشد وشارع برج خليفة. يُفضل وصول الضيوف إلى أماكن الاحتفالات قبل الساعة 4 مساءً مساءً لتجنب التأخير.
ومن بين الطرق التي سيتم إغلاقها:
بوليفارد الشيخ محمد بن راشد: يغلق من الساعة 4 عصراً
الطابق السفلي من شارع المركز المالي: سيتم إغلاقه من الساعة 4 مساءً
شارع المستقبل: مغلق من الساعة 4 عصراً
شارع برج خليفة: مغلق من الساعة 4 مساءً
شارع الأصايل (من شارع عود ميثاء إلى برج خليفة): مغلق من الساعة 4 مساءً
شارع الصكوك: مغلق من الساعة 8 مساءً
المستوى العلوي من الطريق المالي: مغلق من الساعة 8 مساءً
شارع الشيخ زايد: سيتم إغلاقه تدريجياً من الساعة 11 مساءً
يُنصح الزوار باستخدام محطات المترو التي تتوفر فيها مواقف للسيارات، مثل محطة سنتربوينت، ومحطة اتصالات، ومحطة جبل علي. سيتم إغلاق جسر المشاة والمصاعد على قناة دبي المائية في الساعة 4 مساءً.
مواعيد المترو
سيعمل المترو والترام لأكثر من 43 ساعة متواصلة، ولكن سيتم إغلاق محطة مترو دبي مول في الساعة 5 مساءً. ولضمان سهولة الوصول، يجب على الضيوف الوصول قبل هذا الوقت.
أما مترو دبي، فستكون ساعات العمل من الساعة الخامسة صباحاً يوم 31 ديسمبر حتى نهاية يوم 1 يناير.
في حين سيعمل ترام دبي من الساعة السادسة صباحاً يوم 31 ديسمبر حتى الساعة الواحدة صباحاً يوم 2 يناير.
أماكن الألعاب النارية
ستضاء الألعاب النارية في الدقائق الأولى من العام الجديد 2025 في 36 موقعاً في جميع أنحاء دبي. ومن بين أماكن الاحتفال الرئيسية:
- برج بارك : سيشهد برج خليفة عرضاً رائعاً حيث تزين الألعاب النارية السماء فوق وسط مدينة دبي.
- القرية العالمية: العد التنازلي للاحتفالات السبعة سيبدأ في 31 ديسمبر، الساعة 8 مساءً وينتهي في الساعة 1 صباحاً.
- دبي فستيفال سيتي مول: ألعاب نارية مع حفل للمطرب المصري محمود العسيلي.
فيما يلي قائمة كاملة بالأماكن التي يمكنك فيها استقبال العام الجديد بعروض الألعاب النارية المذهلة:
برج خليفة
منتجع باب الشمس الصحراوي
عقارات جميرا للجولف
فندق سوفيتيل دبي النخلة
نادي المرابع العربية للغولف
مدينة اكسبو
فندق ون آند أونلي رويال ميراج
الصيف - دبي فستيفال
دبي فستيفال سيتي مول
فندق أتلانتس رويال
نادي الإمارات للغولف
برواز دبي
بلازو فيرساتشي دبي
فندق جميرا بيتش
ذا بيتش و بلو ووترز جي بي آر
حتا
دبي باركس آند ريزورتس
فندق فور سيزونز جميرا بيتش
شارع السيف
العنوان مونتغمري دبي
منتجع لو رويال ميريديان بيتش
فندق جيه ايه بيتش جبل علي
شاطئ لامير جي وان
تيرا سوليس
فنادق ومنتجعات بولغري
فندق حياة بارك دبي
نشاما تاون سكوير
فندق ون آند أونلي بالم
فندق فايف بالم جميرا
مخيم واحة المرموم
فوكو موناكو دبي
منتجع نيكي بيتش دبي
منتجع بلو أوسيس
القرية العالمية
حي دبي للتصميم
توب جولف دبي