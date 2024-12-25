دبي تستعد لاستقبال 2025 بإجراءات أمنية وطبية مكثفة

ستبدأ عمليات إغلاق الطرق الرئيسية في الساعة الرابعة مساءً يوم 31 ديسمبر، مما يؤثر على الطرق الرئيسية بما في ذلك شارع الشيخ محمد بن راشد وشارع برج خليفة. يُفضل وصول الضيوف إلى أماكن الاحتفالات قبل الساعة 4 مساءً مساءً لتجنب التأخير.