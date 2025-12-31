دبي تستعد لاستقبال العام الجديد بخطة مرورية شاملة وأسطول من وسائل النقل

بينما يجتمع سكان دبي في جميع أنحاء الإمارة لاستقبال العام الجديد، سيعمل أكثر من 5,500 من موظفي هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، بمن في ذلك الموظفون والمفتشون والبائعون ومشغلو غرف التحكم، لضمان حركة مرورية سلسة. وستقوم أكثر من 10,000 كاميرا بمراقبة الطرق وشبكات النقل العام والمحطات، مما يتيح استجابات فورية للازدحام أو حالات الطوارئ. 31 ديسمبر 2023 ألعاب نارية في مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي
وفقاً لصلاح الدين المرزوقي، مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، فإن التخطيط لاحتفالات هذا العام بدأ منذ أكثر من عام. ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع "خليج تايمز" عبر قنوات واتساب.
وقال إن هيئة الطرق والمواصلات تأخذ في الاعتبار أيضاً الزيادة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدماتها. وأضاف: "في العام الماضي، استخدم 2.5 مليون شخص وسائل النقل العام ومركبات الأجرة للوصول إلى وجهاتهم المفضلة في ليلة رأس السنة 2025. وفي العام الذي سبقه، كان العدد 2.2 مليون. لذا، نحن مستعدون في كل عام لزيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون نظام النقل العام لدينا."
وفقاً للمرزوقي، فإن الفريق في مراكز التحكم التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في حالة تأهب دائم. وقال: "نستخدم أجهزة استشعار وكاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغرف تحكم لتقييم الوضع في الوقت الفعلي، ويتم تنفيذ الإغلاقات تدريجياً. ونحرص دائماً على الانتقال فوراً إلى أي خطة أو سيناريو يتطلب استجابة معينة بمجرد الحاجة إليه."
لاستيعاب الحشود الكبيرة، قامت هيئة الطرق والمواصلات بتوسيع سعة النقل العام بشكل كبير. وسيعمل إجمالي 14,000 مركبة أجرة في جميع أنحاء دبي خلال الحدث، مع تخصيص أكثر من 5,000 منها لمنطقة "وسط المدينة" (داون تاون).
وأضاف أن الإدارة العليا وفرق الأزمات في حالة استعداد طوال الحدث، مؤكداً على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان احتفال آمن وسلس.
ستبدأ إغلاقات الطرق المتتالية في جميع أنحاء الإمارة عند الساعة 4 مساءً في عدة مناطق، بما في ذلك "وسط مدينة دبي" ومنطقة "جي بي آر".