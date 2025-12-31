دبي تستعد لاستقبال العام الجديد بخطة مرورية شاملة وأسطول من وسائل النقل

وقال إن هيئة الطرق والمواصلات تأخذ في الاعتبار أيضاً الزيادة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدماتها. وأضاف: "في العام الماضي، استخدم 2.5 مليون شخص وسائل النقل العام ومركبات الأجرة للوصول إلى وجهاتهم المفضلة في ليلة رأس السنة 2025. وفي العام الذي سبقه، كان العدد 2.2 مليون. لذا، نحن مستعدون في كل عام لزيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون نظام النقل العام لدينا."