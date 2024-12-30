دبي تستعد لاستقبال العام الجديد بإجراءات سلامة مشددة
مع استعداد سكان دبي لاستقبال عام 2025 بإطلاق الألعاب النارية في 36 موقعًا، تظل السلامة أولوية لدى السلطات. بدءًا من إدارة تدفق حركة المرور إلى الاحتفالات الآمنة باليخوت، تم تنفيذ تدابير الأمن العام في جميع أنحاء الإمارة من قبل لجنة أمن الفعاليات في دبي، مع التركيز على مناطق الفعاليات الكبرى مثل وسط مدينة دبي.
الإسعافات الأولية، المفقودات والموجودة
أقامت شرطة دبي 33 خيمة دعم في مختلف مناطق الفعاليات الرئيسية، منها 19 خيمة في وسط مدينة دبي، وستقدم هذه الخيم خدمات البحث عن المفقودات، والتي يمكن الوصول إليها أيضاً عبر الإنترنت من خلال موقع شرطة دبي الإلكتروني.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الخيام الإسعافات الأولية والاستفسارات العامة والقدرة على تقديم التقارير الجنائية إذا لزم الأمر. ومن الضروري الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة والرقم 999 للأمور العاجلة.
مستشفى ميداني
وسيتم إنشاء مستشفى ميداني بالقرب من برج خليفة، يضم ثماني غرف علاجية وفرق متخصصة في طب الطوارئ والطب الباطني والجراحة وطب الأطفال، بالإضافة إلى سبع نقاط طبية موزعة بشكل استراتيجي في مختلف أنحاء دبي، يعمل بها متخصصون في الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية.
المستشفيات تعمل بكامل طاقتها
وأعلنت هيئة الصحة في دبي أنها ستنشر 1800 موظف طبي وإداري في ستة مستشفيات وأربع عيادات، لضمان الوصول المستمر إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة طوال فترة الاحتفالات. وستعمل المرافق، بما في ذلك مستشفى راشد ومستشفى دبي ومستشفى الجليلة للأطفال ومستشفى لطيفة ومستشفى جبل علي ومستشفى حتا، إلى جانب العيادات في ند الحمر والبرشاء ومطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، بكامل طاقتها.
لمزيد من الراحة، تعمل هيئة الصحة في دبي على توسيع خدمات الرعاية المنزلية والطب عن بعد، والتي يمكن الوصول إليها عبر مركز الاتصال على الرقم 80060. تهدف هذه الخدمات إلى ضمان حصول السكان والزوار على رعاية طبية متخصصة من منازلهم.
تحديثات مباشرة عن حالة الطريق
سيتم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية، بما في ذلك شارع الشيخ زايد، للاحتفالات في أوقات مختلفة. وسيتم نشر ضباط شرطة إضافيين لإدارة حركة المرور وضمان سلامة المشاة وتنفيذ إغلاق الطرق خلال أوقات الذروة. وستقوم قنوات الاتصال الرسمية لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بتقديم تحديثات مباشرة عن حالة الطرق.
وحثت اللجنة الجمهور على التخطيط المسبق والوصول مبكرًا، وكذلك استخدام خيارات النقل العام مثل المترو والحافلات المكوكية. وأعلنت السلطات في وقت سابق أن مترو دبي سيعمل لمدة 43 ساعة متواصلة للاحتفالات، بينما سيعمل ترام دبي أيضًا لساعات أطول، وستتوفر 1400 حافلة للجمهور مجانًا.
الاحتفال على مياه دبي
مع اقتراب العام 2025، أعلنت دبي في وقت سابق عن عروض خاصة للاحتفال بالعام الجديد على نظام النقل البحري في الإمارة، بما في ذلك العبارات والعبرة والتاكسي المائي.
ويختار بعض السكان أيضًا الاحتفال على متن اليخوت، حيث تصل أسعار الإيجار إلى 360 ألف درهم لرحلة بحرية مدتها ثماني ساعات، كما ذكرت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق.
حثت شرطة دبي المحتفلين على الماء على التسجيل في خدمة "أبحر بسلامة" عبر تطبيق شرطة دبي، حيث تتيح هذه الأداة للمستخدمين إرسال خطط سفرهم وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ من خلال خاصية SOS، مما يضمن أوقات استجابة سريعة في حالة الاستغاثة.
مناطق احتفالية للعمال
خصصت سلطات دبي ثلاثة أماكن للاحتفال بالعمال في المحيصنة والقوز وجبل علي، تتسع كل منها لـ10 آلاف شخص.
تتميز هذه الأماكن بمراحل ترفيهية وشاشات عرض للألعاب النارية وعروض ثقافية وتوزيع جوائز.
وستتاح للعمال فرصة الفوز بسيارتين وسبائك ذهبية وتذاكر سفر وأجهزة إلكترونية، كما سيتم توزيع أكثر من 100 هاتف ذكي، وتصل أعلى جائزة إلى 500 ألف درهم عبر تطبيق دو، حسبما أعلنت السلطات في وقت سابق.