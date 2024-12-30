دبي تستعد لاستقبال العام الجديد بإجراءات سلامة مشددة

مع استعداد سكان دبي لاستقبال عام 2025 بإطلاق الألعاب النارية في 36 موقعًا، تظل السلامة أولوية لدى السلطات. بدءًا من إدارة تدفق حركة المرور إلى الاحتفالات الآمنة باليخوت، تم تنفيذ تدابير الأمن العام في جميع أنحاء الإمارة من قبل لجنة أمن الفعاليات في دبي، مع التركيز على مناطق الفعاليات الكبرى مثل وسط مدينة دبي.